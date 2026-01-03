「分譲マンションを所有していれば、老後の住まいは安泰」という考えは、いまや過去のものになりつつあります。多くの高齢単身世帯が、限られた年金収入のなかで「上昇し続けるマンション維持費」という、逃げられない固定費の壁に直面しているからです。本稿では、ファイナンシャルトレーナーFP事務所の森逸行氏が、75歳の里子さん（仮名）の事例とともにマンション特有の「老後リスク」について解説します。

ポストに残されていた「お知らせ」

年末年始帰省の際、里子さん（仮名）の娘（49歳）が真っ先に違和感を覚えたのは、マンションのポストでした。郵便物が何通も詰まったままになっており、そのなかに見慣れない封筒が交じっていたのです。そこに記載されていたのは、「管理費滞納のお知らせ」。

「え……管理費を払っていない？」

これまで家計管理に問題のなかった母だけに、滞納の知らせは娘にとって想定外の出来事でした。

部屋に入った瞬間、「はっきりと感じた生活の異変」

室内の様子から、生活が以前とは異なっていることがはっきりと伝わってきました。

・キッチンにはゴミ袋が置かれたまま

・冷蔵庫には賞味期限切れの食品

・テーブルの上には光熱費の督促状

・干しっぱなしになったままの洗濯物

「最近、ちょっと疲れやすくてね」と力なく笑う里子さんは、以前より一回りも小さくなり、頬がげっそりとこけていたのです。かつての几帳面な面影をかき消すようなその様子に、娘は込み上げてくる悲鳴を喉の奥で必死に飲み込みました。

通帳を確認すると…年金月12万円で“ギリギリ”の生活

娘は意を決して、母に通帳をみせてもらうことに。そこに記録されていた、あまりに厳しい家計の現実に娘は愕然としました。

年金収入：毎月12万円

管理費・修繕積立金：月3万円

光熱費・食費・医療費：月9万円

毎月の支出を差し引くと、手元に残るお金はほとんどありません。物価高や医療費の増加も重なり、里子さんは「すべてをきちんと支払う」ことが難しくなっていたのです。結果として、管理費の支払いが後回しになっていました。それでも本人は頑なにこういいます。

「年金があるから大丈夫。子どもに迷惑はかけたくないの」

マンション老後に立ちはだかる「固定費」の壁

分譲マンションは、老後も安心して暮らせる住まいだと思われがちです。しかし、そこには戸建てにはない、「管理費・修繕積立金」という“逃げられない固定費”が重くのしかかります。

国土交通省の調査によると、築15年を超えたマンションでは、約7割が管理費・修繕積立金の値上げを経験しています。さらに大規模修繕時には、一時金の追加負担が求められるケースも珍しくありません。年金という収入が限られた生活のなかで、こうした負担増に耐えるのは容易ではありません。

高齢単身マンションに潜む「生活が回らなくなる前兆」

里子さんのように高齢者が一人でマンションに住み続けるなかで、次のような兆しが現れることがあります。

・郵便物が手つかずのまま溜まっていく

・管理費や光熱費の支払いを忘れる、後回しにする

・ゴミ出しが億劫になり、室内が片づかなくなる

・冷蔵庫の中が荒れ、食生活が乱れる

・書類や手続きの管理が難しくなる

これらは、現在の環境で生活することそのものが限界に近づいている警告サインです。

「住み続けたい母」と「心配な娘」の平行線

娘が施設入居や住み替えを提案すると、里子さんは首を横に振りました。

「このマンションを離れたくないの。ここでずっと暮らしたい」

一方で、娘の頭には不安がよぎります。

・繰り返す管理費の滞納

・今後の修繕積立金の値上げ

・介護が必要になった場合の対応

・年金だけでは足りない生活費

母の「住み続けたい」という強い想いと、数字や将来を冷静にみたときの現実との狭間で、大きなギャップが生まれていました。

帰省は、老親の暮らしを見直す絶好のタイミング

高齢の親がマンションで暮らしている場合、問題が顕在化してからでは、選べる手段が一気に狭まります。だからこそ、帰省の機会を「暮らしを点検する時間」と捉えることが重要です。特に、次の点は必ず確認しておきたいポイントです。

・管理費や修繕積立金がきちんと支払われているか

・年金収入だけで日々の生活が成り立っているか

・郵便物や督促状が溜まったままになっていないか

・食事や掃除など、日常生活に無理が出ていないか

早い段階で異変に気づければ、家計の見直しや住み替えの検討、見守りサービスの導入、家族内での役割分担など、取れる選択肢は数多くあります。

老親のマンション問題は、家族で共有すべきリスク

里子さんは、決して「お金がない」状態ではありません。ただ、年金12万円という限られた収入のなかで、マンション維持という重荷を一人で背負いきれなくなりつつあるのです。

老後の住まいは、健康状態や収入だけでなく、家族との関係性とも深く結びついています。だからこそ、「まだ元気だから大丈夫」と問題を先送りするのではなく、早い段階から家族で話し合い、現実的な選択肢を共有しておくことが、将来の安心につながる最大のリスクヘッジとなります。

森 逸行

ファイナンシャルトレーナーFP事務所

代表