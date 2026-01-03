正月の雑煮は毎年、黒地に朱が映える輪島塗のおわんでいただく。半世紀ほど前に両親がなけなしの給料をはたいたもの。国の重要無形文化財でもある漆器は変わらず堅牢（けんろう）優美でしっとりと手になじむ▼昨秋、輪島塗の産地石川県輪島市を訪れた。輪島朝市でにぎわった約5万平方メートルは更地となり、地震と大規模火災でぐにゃりと曲がった街灯や折れた石柱が痛々しい。道路は至る所に亀裂が残り通行止めのまま。2年前の能登半島地震の爪痕はなお深い▼「過疎地ほど復旧が遅い」。案内してくれた北陸中日新聞七尾支局長の前口憲幸さん（52）は憤る。取材者であり被災者でもある。発生直後から毎日、新聞にコラムを書き続けた。被災者の「まるで地獄や」という肉声や「なんとんない（何ともない）」と気丈に振る舞う姿を刻んでいる▼コラムは時事通信社から「能登半島記（未完）」として出版された。災害はまだ終わっていないから「未完」。能登に拠点を置く印刷会社で刷られた本はずしりと重い▼地震や奥能登豪雨で損壊した建物の公費解体は、昨年11月で98％が完了したという。復興へ進んでいるようだが「更地が増えると心の空白が大きくなる」。空白を埋める未来が見えなければ傷は癒えない▼輪島塗は塗りや研ぎなどあまたの工程を重ねる。だから世代を超える強さが生まれる。その古里が未来を描く工程に、離れた地でも心を重ねたい。