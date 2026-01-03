箱根駅伝は３日に復路が行われ、８区（平塚中継所〜戸塚中継所＝２１・４キロ）に入った。

区間記録は１時間３分４９秒＝小松陽平（１９年・東海大）。

青山学院大は２年連続８区区間賞の塩出翔太（４年）。「区間賞は必須。区間記録にどれだけ近づけるか」と頼もしい。

２位国学院大は昨秋の全日本５区で区間２位と好走した飯国新太（２年）。

３位中央大は２大会連続で佐藤大介（２年）が８区を走る。前回は区間２０位のブレーキとなり、３位だったチームが一時６位に転落した。その苦い経験をバネに今季の出雲５区と全日本６区ではともに区間３位の好走を見せている。

４位の早稲田大は堀野正太（１年）。今季は出雲５区で区間７位、全日本３区で区間１３位で走った。

７位の駒沢大は主将の山川拓馬（４年）。これが４年連続の出走。前回５区で区間４位、２４年大会は４区で区間６位、優勝した２３年大会は５区で区間４位と安定感が光るが、昨年１２月初旬に腰をけがしており、その影響はどうか。

６・７キロの茅ヶ崎地点で青山学院大と２位国学院大との差は１分４５秒。小田原中継所から１７秒開いた。３位中央大、４位早稲田大、５位城西大、６位順天堂大。駒沢大は首位から５分３６秒遅れ。平塚中継所から２０秒拡大。