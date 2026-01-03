【箱根駅伝・７区まとめ】青学大が３連覇へトップ快走 国学院大は高山豪起が区間賞で２位浮上
◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）
往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り８区に入った。
大学駅伝デビューとなった７区の佐藤愛斗（２年）が区間３位の堅実な走りで先頭のまま、８区の塩出翔太（４年）につないだ。
国学院大は高山豪起（４年）が１時間５４秒で区間賞を獲得し、４位から２位に浮上。トップとの差を２分近く縮めた。
復路での反撃を狙う駒大は、谷中晴（４年）が７位でリレーした。
往路で１７位と出遅れた帝京大は柴戸遼太（４位）が力走を見せ、１４位に浮上。３年連続のシード獲得を目指す。
▼７区順位
（１）青学大
（２）国学院大
（３）中大
（４）早大
（５）城西大
（６）順大
（７）駒大
（８）創価大
（９）日大
（１０）中央学院大
〜１０位までがシード〜
（１１）神奈川大
（１２）東海大
（１３）東洋大
（１４）帝京大
（１５）山梨学院大
（１６）日体大
（１７）東農大
（１８）東京国際大
（ＯＰ）関東学生連合
（１９）大東大
（２０）立大