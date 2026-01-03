◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り８区に入った。

大学駅伝デビューとなった７区の佐藤愛斗（２年）が区間３位の堅実な走りで先頭のまま、８区の塩出翔太（４年）につないだ。

国学院大は高山豪起（４年）が１時間５４秒で区間賞を獲得し、４位から２位に浮上。トップとの差を２分近く縮めた。

復路での反撃を狙う駒大は、谷中晴（４年）が７位でリレーした。

往路で１７位と出遅れた帝京大は柴戸遼太（４位）が力走を見せ、１４位に浮上。３年連続のシード獲得を目指す。

▼７区順位

（１）青学大

（２）国学院大

（３）中大

（４）早大

（５）城西大

（６）順大

（７）駒大

（８）創価大

（９）日大

（１０）中央学院大

〜１０位までがシード〜

（１１）神奈川大

（１２）東海大

（１３）東洋大

（１４）帝京大

（１５）山梨学院大

（１６）日体大

（１７）東農大

（１８）東京国際大

（ＯＰ）関東学生連合

（１９）大東大

（２０）立大