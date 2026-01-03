相模湾を背に力走する青学大７区・佐藤愛斗（カメラ・岡野　将大）

写真拡大

◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

　往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り８区に入った。

　大学駅伝デビューとなった７区の佐藤愛斗（２年）が区間３位の堅実な走りで先頭のまま、８区の塩出翔太（４年）につないだ。

　国学院大は高山豪起（４年）が１時間５４秒で区間賞を獲得し、４位から２位に浮上。トップとの差を２分近く縮めた。

　復路での反撃を狙う駒大は、谷中晴（４年）が７位でリレーした。

　往路で１７位と出遅れた帝京大は柴戸遼太（４位）が力走を見せ、１４位に浮上。３年連続のシード獲得を目指す。

　▼７区順位

　（１）青学大

　（２）国学院大

　（３）中大

　（４）早大

　（５）城西大

　（６）順大

　（７）駒大

　（８）創価大

　（９）日大

　（１０）中央学院大

　〜１０位までがシード〜

　（１１）神奈川大

　（１２）東海大

　（１３）東洋大

　（１４）帝京大

　（１５）山梨学院大

　（１６）日体大

　（１７）東農大

　（１８）東京国際大

　（ＯＰ）関東学生連合

　（１９）大東大

　（２０）立大