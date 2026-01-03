カネラフィーナ

写真拡大

◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）

　年明け最初に行われる伝統の中山金杯の枠順が１月３日、確定した。

　前走の新潟牝馬Ｓで４連勝を飾り、一気の５連勝で重賞初制覇を狙うカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は、３枠３番に決定した。

　前走のアイルランドＴで２着に好走したアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

　（１）ケイアイセナ　　　　牡７　５７　吉田　隼人

　（２）アンゴラブラック　　牝５　５５　戸崎　圭太

　（３）カネラフィーナ　　　牝４　５４　石川　裕紀人

　（４）ブランデーロック　　牡７　５１　原　優介

　（５）ピースワンデュック　牡５　５５　柴田　善臣

　（６）ニシノエージェント　牡４　５６　田辺　裕信

　（７）ウエストナウ　　　　牡５　５７　荻野　極

　（８）グランディア　　　セン７　５６　横山　武史

　（９）マイネルオーシャン　牡５　５５　矢野　貴之

（１０）リフレーミング　　　牡８　５７　石橋　脩

（１１）カラマティアノス　　牡４　５５　津村　明秀

（１２）マイネルモーント　　牡６　５６　丹内　祐次

（１３）シリウスコルト　　　牡５　５８・５　三浦　皇成

（１４）リカンカブール　　セン７　５７　菅原　明良