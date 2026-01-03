【中山金杯】一気の５連勝を狙うカネラフィーナは３枠３番 重賞初Ｖを目指すアンゴラブラックは２枠２番
◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）
年明け最初に行われる伝統の中山金杯の枠順が１月３日、確定した。
前走の新潟牝馬Ｓで４連勝を飾り、一気の５連勝で重賞初制覇を狙うカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は、３枠３番に決定した。
前走のアイルランドＴで２着に好走したアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ケイアイセナ 牡７ ５７ 吉田 隼人
（２）アンゴラブラック 牝５ ５５ 戸崎 圭太
（３）カネラフィーナ 牝４ ５４ 石川 裕紀人
（４）ブランデーロック 牡７ ５１ 原 優介
（５）ピースワンデュック 牡５ ５５ 柴田 善臣
（６）ニシノエージェント 牡４ ５６ 田辺 裕信
（７）ウエストナウ 牡５ ５７ 荻野 極
（８）グランディア セン７ ５６ 横山 武史
（９）マイネルオーシャン 牡５ ５５ 矢野 貴之
（１０）リフレーミング 牡８ ５７ 石橋 脩
（１１）カラマティアノス 牡４ ５５ 津村 明秀
（１２）マイネルモーント 牡６ ５６ 丹内 祐次
（１３）シリウスコルト 牡５ ５８・５ 三浦 皇成
（１４）リカンカブール セン７ ５７ 菅原 明良