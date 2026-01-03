◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）

年明け最初に行われる伝統の中山金杯の枠順が１月３日、確定した。

前走の新潟牝馬Ｓで４連勝を飾り、一気の５連勝で重賞初制覇を狙うカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は、３枠３番に決定した。

前走のアイルランドＴで２着に好走したアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ケイアイセナ 牡７ ５７ 吉田 隼人

（２）アンゴラブラック 牝５ ５５ 戸崎 圭太

（３）カネラフィーナ 牝４ ５４ 石川 裕紀人

（４）ブランデーロック 牡７ ５１ 原 優介

（５）ピースワンデュック 牡５ ５５ 柴田 善臣

（６）ニシノエージェント 牡４ ５６ 田辺 裕信

（７）ウエストナウ 牡５ ５７ 荻野 極

（８）グランディア セン７ ５６ 横山 武史

（９）マイネルオーシャン 牡５ ５５ 矢野 貴之

（１０）リフレーミング 牡８ ５７ 石橋 脩

（１１）カラマティアノス 牡４ ５５ 津村 明秀

（１２）マイネルモーント 牡６ ５６ 丹内 祐次

（１３）シリウスコルト 牡５ ５８・５ 三浦 皇成

（１４）リカンカブール セン７ ５７ 菅原 明良