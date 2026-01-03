【余った切り餅4個消費】明太子と巻いて焼くだけ『餅明太春巻き』がつまみに最高！

店頭にお餅を見かける今の時期、定番のお雑煮や磯辺焼き以外にも、いろんな料理で楽しみたいもの。

もちもちの餅を春巻きの皮で包み、明太子をきかせれば、じつは立派なおつまみに変身します。カリッと焼けた皮の中からのびる餅は、つまんで食べやすく、ビールとも好相性。想像以上のおいしさで、思った以上に減りが早い一品です。

『餅明太春巻き』のレシピ

材料（2人分）

切り餅……4個（約200g）

春巻きの皮……6枚

辛子明太子……1はら（約60g）

〈水溶き小麦粉〉

小麦粉……大さじ1

水……大さじ1

塩

サラダ油

作り方

（1）下準備をする

餅は縦に3等分に切る。辛子明太子は薄皮を除き、ほぐす。〈水溶き小麦粉〉の材料を混ぜる。

（2）春巻きの皮で巻く

春巻きの皮1枚を角を手前にして置き、真ん中よりやや手前に辛子明太子の1/6量を横長にのせて塩少々をふる。餅2切れを横長にのせ、手前から2〜3回巻く。皮の左右を内側に折り、縁に水溶き小麦粉を塗って最後まで巻く。残りも同様に作る。

（3）揚げ焼きにする

フライパンにサラダ油大さじ4を弱めの中火で熱し、（2）を巻き終わりを下にして入れる。ときどきころがしながら、3〜4分揚げ焼きにする（途中、焼き色が濃くなったら火を弱める）。

包み方や合わせる具材を変えるだけで、いつものお餅もまた違った表情に。楽しみ方は、まだまだ未知数。お正月のお餅、マンネリ知らずで味わって！

（『オレンジページ』2021年1月2日号より）