「超音速」はOKで「超大変」はNG？「程度」を表す正しい書き言葉とは？【デキる大人の文章力教室】

話し言葉は使わない - 【「すごい」「すごく」は使わない】

＜文章カアップのポイント＞

・程度を表す「すごい」「すごく」は話し言葉であり、「非常に」「大変」などを使うのが正しい。

・「超」を使って程度が大きいことを表すのも間違い。

程度を表す書き言葉を覚えよう

程度の大きさ（強さ／弱さ、高さ／低さ、暑さ／寒さ）を強調するために、話し言葉では「すごい」や「すごく」を使うことがありますが、書き言葉としては使わないほうがよいでしょう。代わりに使える語句は「非常に」「大変」「極めて」などです。

同様に、「チョー（超）」という語句を使って程度が大きいことを表すのも間違いです。

ただし、文字どおり何かを超えるという意味で「超」を使う場合は、必ずしも間違いではありません。たとえば「超音速」は、「音速を超える（ほど速い）」という意味であり、「非常に音速である」という意味ではないので、正しい表現ということになります。

書き言葉として使ってはいけない語句の例

【出典】『デキる大人の文章力教室』著：小林洋介

「正しい日本語」とは

そもそも「正しい日本語」とはなんでしょうか？ 日本語は常に変化しています。たとえば、平安時代には「竹取の翁といふものありけり」（『竹取物語』）のような文章が一般に通用していましたが、徐々に今のような日本語に変化してきました。

そう考えると、現代の若者が使っている「マジキモい」や「激おこプンプン丸」なども、数十年後には正式な場で通用する日本語になるのかもしれません。このような常に変化している日本語に対し、「これが正しい」という厳密な規範（ルール）を設定することは難しいでしょう。現時点で「間違った日本語」と呼ばれている表現は、実は単に「世間ではまだ十分に認められていない表現」というだけなのです。ですから、「学術的に正しい日本語」というものは存在しないことになります。

しかし実生活では、避けなければ支障が出る表現もあります。当書が扱うのは、実生活で使うべき「正しい日本語」です。

当書における「正しい日本語」とは

本書では、学術的な意味ではなく、実用的な意味で「正しい日本語」という言葉を使います。それは、現時点における日本社会で「相手にきちんと通じる日本語」のことです。

相手（読み手）に言葉で正確に伝えるためには、発信する側（書き手）と受信する側（読み手）が言葉のルールを共有していなければなりません。「語法」や「文法」と呼ばれるものは、そのルールの典型です。たとえば、外国語を理解できないのは、発信側と受信側が言葉のルールを共有できていないからですが、日本語を母語とする人同士でも、ルールが完全に共有されていなければ、外国語ほどではないにせよ、誤解が生まれます。

本書の目的は、現在の日本語のルールをより深く構造的に理解し、誤解のないコミュニケーションを実現することです。

文章力アップのコツは「学ぶ順序」

本書では、第１章から第４章まで文章を主に構成要素ごとに分解し、順を追って学べるようにしています。最もシンプルで理解しやすい単位である「単語」から始め、徐々に大きな単位のことを学んでいけば、実践でも自然と「正しい日本語」が使えるようになるはずです。さらに、各章を３～４つのレッスンに分け、全体で15のレッスンで苦手な部分を集中して学べるようにしています。

こんな方にオススメです！

本書は、以下のような悩みや目標をお持ちの方に最適です。

・「正しい日本語」の基準がわからず、ビジネスや公の場での表現に自信がない方

・相手に意図が正確に伝わらず、コミュニケーションで誤解が生じることがある方

・感覚ではなく、現在の日本語の「ルール」を構造的に深く理解したい方

・文章力を基礎の基礎（単語）から段階的に学び、着実にスキルアップしたい方

・実践ですぐに役立つ「実用的な日本語の知識」を身につけたい方

本書は、単語・語法・文法といった文章の構成要素を、理解しやすい順序で体系的に解説しています。「誤解のないコミュニケーション」を実現したいすべての方の文章力アップをサポートします！

