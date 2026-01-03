King ＆ Princeの高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）と、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）のダンスコラボ動画が公開された。

【動画】①“紅白”衣装のキンプリ高橋海人と&TEAM Kのダンスコラボ②③過去にもダンスコラボしたふたり

■&TEAM Kに抱きつく高橋海人

&TEAMのグループ公式SNSで公開されたのは、&TEAMが『第76回NHK紅白歌合戦』で披露した楽曲「FIREWORK」（2023年）に合わせてダンスする高橋とKの動画。

白のインナーにスタッズやフリンジがあしらわれた水色のウエスタンジャケット姿の高橋と、煌びやかな装飾がポイントになった黒のセットアップスーツ姿のKは、笑顔でお互いの肩を抱き合い、ぴょんぴょんと飛び跳ねながら登場。サビ部分になると、横並びになり息ぴったりのダンスを披露し、最後は高橋がKの体に片足を巻き付けるようにして熱く抱き合った。

ふたりのダンスコラボは2025年7月ぶりとあって、SNSでは「ダブルK！ふたりのコラボ待ってた」「仲良くてほっこりする」「もっと2人の絡みが見たい」「海ちゃんがめっちゃ懐いてる」などの声が見られる他、「最後抱きつく海ちゃんかわいい」「紅白の衣装でコラボしてくれたの神」「最後可愛いすぎ」「最高コラボすぎる」「紅白の裏側でコラボできたんだね」など、大きな反響が寄せられている。

■動画：キンプリ高橋海人と&TEAM Kのダンスコラボ