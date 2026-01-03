雪に覆われたロッキーマウンテン国立公園/Kyle Kempf/iStock/Getty Images

（CNN）米コロラド州北部のハイキングコースで1日、女性の遺体が発見された。当局は、ピューマに襲われたことによる死亡事故とみている。

コロラド州の自然資源保護当局（CPW）によると、ラリマー郡クロージャー・マウンテンの山道をハイキングしていた人たちが午後0時15分ごろ、地面に倒れている人の近くにピューマがいるのを発見した。

発見者らは石を投げてピューマを追い払ったが、女性の脈拍はすでになかった。

CPWによると、同州でのピューマによる襲撃は非常にまれ。1990年以降、28件の襲撃が報告されているが、最後に死亡事故が発生したのは99年だったという。

当局者が現場にいたピューマを銃撃し、追跡して安楽死させた。同地域にいた別のピューマも安楽死させたという。人間を襲った野生動物は公共の安全のため安楽死させる必要があるとCPWは述べている。

CPWのウェブサイトによると、コロラド州には推定3800〜4000頭のピューマが生息しており、65年に大型狩猟動物に分類されて以降、個体数が増加している。

CPWは、ピューマに遭遇した場合、音を立て、頭上に物を掲げて体を大きく見せ、ゆっくりと後ずさりするよう呼びかけている。