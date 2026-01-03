◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）

出走馬１８頭の枠順が１月３日、確定した。前走のリゲルＳを完勝し、昨年４月のチャーチルダウンズＣ以来の重賞２勝目を狙うランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は１枠１番に決まった。昨年のしらさぎＳの勝ち馬で、それ以来となる３戦ぶりの復活Ｖを目指すキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は２枠３番。昨年に２連勝でオープン入りを果たし、昇級後もまほろばＳ２着、キャピタルＳ３着と好走を続けるブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）は７枠１５番から初タイトルをうかがう。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ランスオブカオス 牡４ ５７・５ 吉村誠之助

（２）キョウエイブリッサ 牡６ ５５ 酒井 学

（３）キープカルム 牡５ ５７・５ 坂井 瑠星

（４）マサノカナリア 牝５ ５２ 松若 風馬

（５）コレペティトール セン６ ５６ 富田 暁

（６）ヤンキーバローズ 牡４ ５６ 岩田 望来

（７）マテンロウオリオン 牡７ ５６ 横山 典弘

（８）ヤマニンサンパ 牡８ ５６・５ 亀田 温心

（９）トロヴァトーレ 牡５ ５８・５ トール・ハマーハンセン

（１０）ショウナンアデイブ 牡７ ５４ 池添 謙一

（１１）ファーヴェント 牡５ ５６ 松山 弘平

（１２）ホウオウラスカーズ 牝８ ５４ 木幡 巧也

（１３）ガイアメンテ 牡５ ５５ 北村 友一

（１４）シンフォーエバー 牡４ ５６ 団野 大成

（１５）ブエナオンダ 牡５ ５６・５ 川田 将雅

（１６）クルゼイロドスル 牡６ ５７ 武 豊

（１７）ラケマーダ 牡６ ５６ 高杉 吏麒

（１８）エアファンディタ セン９ ５７ 藤岡 佑介