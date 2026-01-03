タレントの川越にこ(22)が2日、自身のインスタグラムを更新し、落語家・笑福亭鶴瓶、お笑いコンビ・ナインティナインらと共演したことを報告した。



【写真】弾ける美体＆美脚 キラキラの川越にこのインスタグラム＠kawagoenikoより

川越は元日にABEMAで配信された「鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月2026」に出演していた。「序盤から登場してます!!嬉しいことに2年連続で出演させていただきました」と2025年に続いての出演だったと報告。「昨年は一人でしたが、今年は天宮花南ちゃんと一緒に出演 たくさん踊って、たくさんキスしてきたよ」と伝えた。



鶴瓶とナイナイが「英語禁止ボウリング」で対決する番組。川越は“ご褒美美女”として出演した。倒したピンなどによって美女たちが次々と現れ、ちょっとエッチなパフォーマンスを見せるという企画。川越は近藤真彦がゲストとして登場した場面でスクールメイツ風の衣装でチアダンスを披露し、「ギンギラギンにさりげなく」に合わせながらナイナイ・矢部浩之にキスをプレゼントした。



赤いTシャツに白のミニスカ、手にはポンポンというチアリーダー風の衣装。身長150センチと小柄ながら、張りのある美ボディとチラ見せした55センチの細ウエストでしっかり大人アピールしていた。



同番組は3日未明にテレビ朝日でダイジェスト版もオンエアされた。本職はセクシー女優の川越も、しっかり地上波に登場した形となった。



（よろず～ニュース編集部）