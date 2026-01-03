韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が就任後初めての中国国賓訪問を控え、中国国営メディアのインタビューで「一つの中国」について「尊重する」という考えを明らかにした。

李大統領は2日、約20分間の中国中央放送（CCTV）のインタビューで「韓中修交当時に大韓民国政府と中国政府が合意した内容は依然として韓中関係を規定する核心基準であり、依然として有効だ」とし、このように述べた。

また「韓中関係において韓国は中国の国益を、中国は韓国の国益を互いに尊重し、立場を理解しようと努力しなければいけない」とし「我々は当然、中国の大きな懸案である台湾問題で『一つの中国』を尊重するという立場に変わりはないと考える」と話した。

昨年11月に高市早苗首相が「台湾有事介入示唆」発言で中国側の激しい反発を招いたのとは違い、原則論的な立場を堅持して距離を置いたということだ。

李大統領は韓中関係についても「その間、若干の誤解または葛藤の要素があり、韓中関係の発展において障害要因がなかったと言うことはできない」とし「今回の訪中を通じて、葛藤要素を最小化または除去し、韓中関係が新しい段階に飛躍して発展し、互いの発展に役立つ関係に確実に定着させることが目標」と強調した。

昨年11月の韓中首脳会談で会った習主席についても話した。李大統領は「非常に優れた、視野の広い指導者と考える」とし「中国経済の発展、技術の発展を成し遂げ、複雑な国際情勢で安定的に中国を率いてきた」と評価した。続いて「習主席に直接会って感じた印象は『本当に頼もしい隣人、共に進んで助けになる隣人』」とし「意外にも冗談も多く、ややふざけても豪快に受け入れる。それが韓中関係の未来だと考える」と明らかにした。昨年11月の韓中首脳会談の後、李大統領は中国側が準備した「シャオミ」フォンの贈り物を受けると、「通信セキュリティーはよくできていますか」と冗談を投げかけた。すると習主席も笑って「バックドア（裏口）があるか確認してください」という言葉を返した。

李大統領は韓中首脳間の会談について「少なくとも年に1回ずつ会えることを望む」とし「私が行ってもよく、中国の指導部が韓国を訪れてもよい。より多くの対話を通じて、新しい道、より良い方法を探してみようというのが私の立場」と説明した。続いて「こうした立場で韓中関係が今よりはるかに高い関係、深い関係に発展すると確信する」と話した。

両国の経済協力についても強調した。李大統領は「韓国と中国の経済的関係は非常に密接であり、互いの経済発展に大きなプラスとなる要素が多い」とし「水平的、平等的な協業関係を新しく構築する必要がある」と力説した。続いて「互いに役立つ協力的な経済関係を作るのが最も重要」とし、人工知能と先端産業の分野など技術領域で協力関係を構築するべきと述べた。

一方、米国と中国に対する関係の設定について「実事求是」に言及した。李大統領は「米国と安保の側面での協力は避けられない同盟関係」としながらも「中国との関係が衝突したり対立したりするのは全く役に立たない。利益になる状況を見つけていかなければいけない。より多くの協力関係を発掘する必要がある」と明らかにした。また「過去に安米経中、『安保は米国と経済は中国と』という論理があったが、大韓民国の戦略的自律性が極めて重要だ」とも話した。

4日から4日間の日程で中国を訪問する李大統領は5日の韓中首脳会談で習近平国家主席と会う。今回の訪問では習主席に続いて李強首相理、趙楽際・全国人民代表大会（全人代）常務委員長など中国国家序列1〜3位と会う。7日には上海に移動し、金九（キム・グ）先生誕生150周年、臨時政府創社100周年を迎えて上海臨時政府庁舎を訪問する予定だ。