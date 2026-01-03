何気なく買ったら優秀！最初は見た目にギョッとしたけど…吸水性が段違いな100均クロス

セリアで目に留まった『吸水ツイストパイルクロス』を何気なく買ってみたのですが、意外と優秀！集合体恐怖症の方にはちょっとキツイ見た目ですが、吸水性の高さが段違いで驚きました！極細繊維なので汚れ落ちも良く、キッチンの掃除や台拭きとしても◎手のひらサイズで扱いやすく、1つあると便利でおすすめですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：吸水ツイストパイルクロス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20cm×20cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968831700222

セリアで見つけた『吸水ツイストパイルクロス』が意外と優秀だった！

今回ご紹介するのは、セリアで発見した『吸水ツイストパイルクロス』という商品。吸水性の高さに優れた、マイクロファイバークロスです。

セリアといえばさまざまなマイクロファイバークロスが販売されていますが、こちらは他の商品とちょっと違う見た目だったので試しに購入してみました！

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、清掃グッズ売り場に置かれていました。

ツイストパイルといって、毛足の長いツイスト状の極細繊維が使用されています。

個の極細繊維が、グングン水を吸収してくれるのだそうです。

裏面には繊維がなく、表面がボツボツとしています。

フチがしっかりとパイピング加工されているので、ほつれなどを気にせず使えそうです。

吸水性の高さに驚き…！汚れもすっきり落とせる◎

机に小さじ1ほどの水をかけて、吸水性の良さを確かめてみました！

早速拭き取ってみたところ、みるみるうちに吸水してくれてびっくり…！

ボツボツとしていて見た目は正直イマイチですが、吸水力の高さに驚きました。

水がしみ込んでいない部分で拭き上げれば、さらさらでほとんど水分が残ってないくらいの仕上がりに。

マイクロファイバーだからか、汚れ落ちも良かったです。

白い板の気になる黒ずみも、軽くこするだけでかなり薄くなりました。

手のひらサイズで扱いやすく、お風呂やキッチンの拭き上げや、台拭きとして使うのもいいなと思いました！

今回はセリアで見つけた『吸水ツイストパイルクロス』をご紹介しました。

吸水性の高さが段違いなので、うっかり水をこぼしてしまった…というときも安心！1つあると便利なので、おすすめですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。