変なホテルプレミア名古屋 伏見駅前は、ひよこプリンの「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんルーム」第3弾を12月16日から販売している。

従来のぴよりんルームで展開した壁紙だけでなく、天井画に歴代のぴよりんのイラストをデザインした。新たにテーブルクロス、椅子カバー、バスルームにもぴよりんを装飾し、カーテンとベッドカバーのデザインを一新した。ぴよりんルームの壁紙のぴよりんの数を数える「ぴよりんチャレンジ」は継続して楽しめる。宿泊者はぴよりんを並ばずに受け取れるほか、オリジナルのぴよりんアクリル時計をプレゼントする。1室あたりの宿泊料金は朝食付き24,900円から、素泊まり23,400円から。税・サービス料込。

また変なホテル金沢 香林坊では復元ドライヤーPro8、復元スタイラー8、レヴィ シャンプー、レヴィ トリートメントを用意したLOUVREDOルーム、変なホテル 小松駅前ではオープン5周年記念のフルーツ盛り合わせを客室に用意した特別プラン、変なホテルプレミア鹿児島 天文館では館内レストランの朝食付き宿泊で安納芋のデザートと安納芋500グラムをプレゼントするプランを販売する。