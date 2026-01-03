神コスパな商品見っけ！IKEA風なのに500円♡本家の1／2以下で買える保存容器

パスタやお豆などの乾物をお洒落に収納したいけれど、本格的なキャニスターを揃えるのは意外とお金がかかるもの。そんな時にダイソーで見つけたのが、竹製のフタが目を引く保存容器です。IKEAで人気の商品とそっくりなのに、お値段はなんと本家の2分の1以下！まさに神コスパアイテムです。

商品情報

商品名：竹蓋付保存容器

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745008

パスタ1kgも余裕！ダイソーの「竹蓋付保存容器」

今回ご紹介するのは、透明なPET製容器にナチュラルな竹製のフタを組み合わせた「竹蓋付保存容器」です。

縦に長いスリムなフォルムは、パスタを折らずにそのまま収納するのにぴったりのサイズ感。

実際に、3割ほど使った1000g入りのパスタを入れてみたところ、半分ほど空間を残してすっぽりと収まりました。

これならまとめ買いした大容量のパスタでも、しっかりと一括で管理できそうです。透明度が高いので、残量がひと目でわかるのも便利ですね。

パッキン付きで安心！竹製のフタが湿気から中身を守る

お洒落な見た目だけでなく、機能面もしっかりと考えられています。フタにはパッキンがついているため、パスタの大敵である湿気が入り込むのを防いでくれます。 完全密封ではないものの、袋のまま輪ゴムで留めておくよりも格段に安心感があり、風味を損なわずに保存できます。

竹製のフタは天然素材ならではの温かみがあり、出しっぱなしにしておいてもインテリアの一部として馴染むのが嬉しいポイント。

キッチンに並べておくだけで、まるでお洒落なカフェのような空間を演出できます。

本家の半額以下！？PET製だから軽くて丈夫で扱いやすい

実は、北欧ブランドのIKEAでも似たようなガラス製のキャニスターが約1,300円ほどで売られています。

ダイソーのこの商品は、そっくりな見た目でありながら550円（税込）と、本家の半額以下の驚きの価格です。

さらに注目したいのがその素材。本家がガラス製なのに対し、ダイソーはPET製を採用しています。

ガラスのような透明感がありながら、非常に軽くて割れにくいため、棚からの出し入れもスムーズで扱いやすさ抜群。万が一落としても安心なので、毎日使うキッチンツールとして非常に優秀な「神コスパ」アイテムといえます。

ダイソーの「竹蓋付保存容器」は、憧れの北欧風インテリアを賢くお得に叶えてくれる救世主でした。軽くて扱いやすく、パスタをたっぷり収納できるこの容器があれば、キッチンの整理整頓がもっと楽しくなりそうです。

保存容器コーナーで見かけた際は、ぜひ手に取ってそのクオリティを確かめてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。