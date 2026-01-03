無駄にクオリティ高くて笑った！つい余らしちゃうアレをつけたらとんでもない姿に…！

もういらないよというほどガチャガチャで登場する「めじるしチャーム」。好みのものがあると、つい集めてしまいます。もう使いどころがないなぁと思っていたら、セリアで良い商品を発見しました！めじるしチャームのシュールで可愛い姿が拝めるユニークなキーホルダー。正直無駄にクオリティが高くて笑ってしまいました…！

商品情報

商品名：連れさりUFO

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径4.2×3.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4977498288660

もういらないよ…というほど、ガチャガチャで登場している「めじるしチャーム」。好みのものがあると、つい集めてしまうんですよね。

傘にもポーチにもつけて、もうこれ以上つけどころがないよ！と思っていたら、可愛くディスプレイできるアイテムをキーホルダー売り場で発見しました。

その名も『連れさりUFO』。とてもシュールなネーミングと、ぷっくりとしたUFOのフォルムが気に入って購入してしまいました！

このキーホルダー、無駄にクオリティが高くてちょっと笑ってしまいました。

ライトを表現した部分は塗装ではなく、パーツがはめこまれていて作りが丁寧です。

よく見ると、中に謎の突起があります。実はこれがめじるしチャームを活かすための最大のポイント！

UFOに連れ去られているようなキャラクターの可愛い姿が拝める♡

そもそもめじるしチャーム自体がキーホルダーみたいなものなのに、またキーホルダー買ったの？と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、使い方を見ればきっと欲しくなること間違いなし！

もったいぶってしまいましたが、早速ご紹介します！

めじるしチャームを突起の部分につなげることで、こんなに可愛い姿を拝むことができます♡

まるでキャラクターがUFOに連れ去られているような姿がシュールです。

お好みで簡単に付け替えられるので、気分で持ち運べるのがいいなと思います。

バッグやポーチにつけたり、おうちでディスプレイしたり、さまざまな使い方が楽しめますよ！

今回はセリアで見つけた『連れさりUFO』をご紹介しました。

ガチャガチャで手に入れたミニチャームを持て余している方に、とてもおすすめなアイテムです。見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。