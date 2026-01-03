無駄にクオリティ高くて笑った！つい余らしちゃうアレをつけたらとんでもない姿に…！
商品情報
商品名：連れさりUFO
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径4.2×3.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4977498288660
持て余してるアレを可愛くディスプレイ♡セリアで見つけたユニークなキーホルダー
もういらないよ…というほど、ガチャガチャで登場している「めじるしチャーム」。好みのものがあると、つい集めてしまうんですよね。
傘にもポーチにもつけて、もうこれ以上つけどころがないよ！と思っていたら、可愛くディスプレイできるアイテムをキーホルダー売り場で発見しました。
その名も『連れさりUFO』。とてもシュールなネーミングと、ぷっくりとしたUFOのフォルムが気に入って購入してしまいました！
このキーホルダー、無駄にクオリティが高くてちょっと笑ってしまいました。
ライトを表現した部分は塗装ではなく、パーツがはめこまれていて作りが丁寧です。
よく見ると、中に謎の突起があります。実はこれがめじるしチャームを活かすための最大のポイント！
UFOに連れ去られているようなキャラクターの可愛い姿が拝める♡
そもそもめじるしチャーム自体がキーホルダーみたいなものなのに、またキーホルダー買ったの？と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、使い方を見ればきっと欲しくなること間違いなし！
もったいぶってしまいましたが、早速ご紹介します！
めじるしチャームを突起の部分につなげることで、こんなに可愛い姿を拝むことができます♡
まるでキャラクターがUFOに連れ去られているような姿がシュールです。
お好みで簡単に付け替えられるので、気分で持ち運べるのがいいなと思います。
バッグやポーチにつけたり、おうちでディスプレイしたり、さまざまな使い方が楽しめますよ！
今回はセリアで見つけた『連れさりUFO』をご紹介しました。
ガチャガチャで手に入れたミニチャームを持て余している方に、とてもおすすめなアイテムです。見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。