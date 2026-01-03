Amazonで★4.2の高評価♡知る人ぞ知る新感覚の100均調味料

「生の生姜はすぐに傷むし、チューブは香りが物足りない」…そんな悩みを一気に解消してくれるアイテムがダイソーに登場。辻製油株式会社の「うれし野ラボ」が手掛ける「かける生姜」は、独自の製法で美味しさを凝縮した顆粒調味料です。Amazonでも星4.2を記録しているんです！

商品情報

商品名：かける生姜

価格：￥432（税込）

内容量：6.5g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571308390651

ダイソーで見つけた「かける生姜」の正体

ダイソーの食品コーナーで見つけた「かける生姜」は、三重県にある「辻製油株式会社」が展開するブランド、うれし野ラボの商品です。

辻製油株式会社は、天然素材を使ったフレーバーオイルや調味料などの開発・販売も行っている、素材の扱いに長けた企業です。

この商品の特徴は、生姜のフレッシュな香りと辛みを残すため、熱をかけずに抽出した生姜オイルが使用されていること。

一般的な乾燥粉末とは一線を画す、まるでおろしたてのような爽やかな香りとすっきりとした辛みがいつでも手軽に味わえる、新感覚のアイテムです。

紅茶に混ぜて実感！フレッシュな香り

実際に「かける生姜」を温かい紅茶に混ぜてみました。サッと溶ける顆粒タイプなので、おろしたり刻んだりする手間は一切不要です。

200mlの紅茶にほんの耳かきひとさじ分を入れただけですが、驚くほど生姜の香りがふわっと広がりました。

実はこの商品、生の生姜に比べて「ジンゲロール」が約10倍も多く含まれているため、温めパワーも10倍とのこと。

少量の使用でも、生姜本来のフレッシュさとパワフルな成分を効率よく取り入れることができます。

料理の仕上げにパッとひと振り！幅広いメニューに使える万能さ

丼ものや冷奴、煮魚、さらにはお漬物やお味噌汁まで、使い道は非常に多岐にわたります。

Amazonの口コミでも「チューブのような薬品っぽさがない」「香りが抜群に良い」と高く評価されており、生姜好きの間ではすでに話題の逸品。

生姜を切らす心配がなく、いつでも「おろしたて」に近い風味を楽しめるので、キッチンの常備品として非常に優秀な調味料といえます。

ダイソーで432円という価格は少し高く感じるかもしれませんが、辻製油株式会社の確かな技術が詰まった「かける生姜」は、その価値を十分に感じられるクオリティでした。

手軽に本格的な生姜の風味を楽しみたい方は、ぜひ食品コーナーでこの小瓶を探してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。