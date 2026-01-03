»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉŽ¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿Ž£¤È¸À¤¦¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Ž¢Íý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤êŽ£¤ÎÍî¤È¤··ê
※本稿は、深沢真太朗『本当に頭がよくなる シン・理解力 具体と抽象で鍛える数学的・言語化トレーニング』(実務教育出版)の一部を再編集したものです。
¢£¿ÍÀ¸¤ò²õ¤¹¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Î¥ï¥Ê
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡ÖÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÏ¢Íí¤·Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½ª¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¢ª¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¢ªÁê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤â
»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¢þ¢þ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬¡ÖÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç§¼±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç§¼±¤È¼ÂÂÖ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÏ¢Íí¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏ¢Íí¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡ÖÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¤¤¤º¤ìËÜÅö¤ËÏ¢Íí¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¤·Ëº¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤â¤Þ¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¡Ö¤¿¤Á¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦´ÊÃ±¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤ÈÌÂÏ©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÆÉ½ñ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤«¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¡Ê¾¯¤·»Ä¹ó¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡Ö¿¿ÌÊ¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ë¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Íý²òÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ä¤â¤ê¡×¤Î¥ï¥Ê¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÍý²ò¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«
¡Ö¤Ä¤â¤ê¡×¤Î¥ï¥Ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤êºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿Í¤¬¡¢¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡ÖÍý²ò¤·¤¿¡×¤È¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤ï¤«¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ËÆñ¤·¤¤Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤Õ¤À¤ó¤«¤é¾ï¼±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Û¤É¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤äËÜ¼Á¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡ÖÍý²ò¤·¤¿¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÌä¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁ´À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÀµ²ò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¡¢¤¤¤Þ¤«¤é»ä¤ÎÄêµÁ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÎã¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë1¤Ä¤Î¥ê¥ó¥´¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤¬¥ê¥ó¥´¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·°ÕÃÏ°¤ÊÊ¹¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥ó¥´¤À¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¡ÖÊªÂÎ¡×¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤òÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¡Ö°ã¤¦¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥ó¥´¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Î¡ÖÊªÂÎ¡×¤È°ìÃ×¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÆ±¤¸¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ÎÊªÂÎ¤ò¥ê¥ó¥´¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤½¤ÎÊªÂÎ¤¬¥Û¥Ë¥ã¥é¥é¡Ê²Í¶õ¤Î²¿¤«¡Ë¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤¹¤Ù¤Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö°ã¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤¬¥Û¥Ë¥ã¥é¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤Î¶Ê¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Æü¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤³¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍý²ò¤·¤¿¡Ê¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¡×¤È¡Ö°ã¤¦¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íý²ò¤Î´ðÁÃ¤Ï¡¢Ç§¼±¤·¤¿¾ðÊó¤ÈÇ¾¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó¤È¤Î¡ÖÈæ³Ó¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
¤³¤Î4¹Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Þ¤¹¤°¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³Åª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤é¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Íý²òÎÏ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î²¿¤¬ÌäÂê¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Çµ¯¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²ò·è¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ëÏÀ¡ÊÅú¤¨¡Ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡¡¸À¸ì²½¡ÊÀâÌÀ¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤Î¸À¸ì²½¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤ò¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¡¶ÈÌ³¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤
¶ÈÌ³²þÁ±¤È¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¼ê½ç¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Íý²òÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï´¶ÁÛ¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤
¿Íºà°éÀ®¤ä¶µ°é¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÇÇº¤àÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¤Î»ØÆ³¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¤³¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÙÍýÍ³¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤¢¤ë´ë¶È¸¦½¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë»²²Ã¼Ô¡Ê²¾¤Ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡Ë¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿¼Âô¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¤É¤¦Íý²ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¡Ä¡Ä¤É¤¦Íý²ò¤·¤¿¤«¡¢¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¸ÍÏÇ¤¤¡Ë
¿¼Âô¡¡¤Ï¤¤¡£»ä¤ÎÀâÌÀ¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦Íý²ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³ÅÄ¡¡¡Ä¡Ä¡£¡ÊÄÀÌÛ¡Ë
¿¼Âô¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤´´¶ÁÛ¤Ç¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¤¢¡¢¤¨¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤Î¡Ö¤É¤¦Íý²ò¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤Õ¤À¤óÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë½¬´·¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍý²ò¤ÎÀâÌÀ¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤¿¤À¤Î´¶ÁÛ¡×¤·¤«¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î°éÀ®¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖDX»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡×¤ò¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖDX»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ÁÌä¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¾É¾õ¡É¤ò¡¢»ä¤Ï¡ÖÍý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¾É¸õ·²¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¸¦½¤Ãæ¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¤Î¸¦½¤Ãæ¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¼ÁÌä¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤Ï¾ï¤Ë¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¼ÁÌä¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¼ÁÌä¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÁÌä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤ÆÈ¯¸À¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¸¦½¤¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ä½ªÎ»¸å¤Ë»²²Ã¼Ô¤Ë»¨ÃÌ¤¬¤Æ¤é¡¢¸¦½¤¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¾¯¤·ÆâÍÆ¤ò¿¼¤á¤ëÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤Õ¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ËÜÍè¤Ï¤³¤Î¡Ö¤Õ¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¾õÂÖ¤Þ¤Ç¡¢¸¦½¤Ãæ¤Ë¼«¿È¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Èà¤é¤Ï¸¦½¤Ãæ¤Ë»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÁÌä¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÉ½ÌÌÅª¤Ê´¶ÁÛ¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Àè¤Û¤É¤Î»öÎã¤È¡¢¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡ÖÍý²òÎÏ¡×¤Ï¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³
¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Æ¯¤¤«¤±¤Ï¡¢¾¯¤·ÀìÌçÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¡×¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°¤ä½¬´·¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ä¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÍý²ò¤ÎÍÌµ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë´ë¶È¤Î¸¦½¤¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÎã¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDX»þÂå¤ÎÌäÂê²ò·è¡ª¡¡¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¦Ä¶ÆþÌç¡×¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤È¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÆâÍÆ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È
DX»þÂå¤Ë¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸·Ï½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ·É±ó¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸¦½¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Î¿¼ÂôÀèÀ¸¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯ÃúÇ«¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È
º£²ó¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤¬¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ »þÂåÇØ·Ê¡Ê¤Ê¤¼¤¤¤Þ¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ê¤Î¤«¡Ë
¢ ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ç¡¼¥¿¤ò¿¨¤ë½¬´·¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
£ ºÇÄã¸Â¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¼êË¡¤µ¤¨ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀï¤¨¤ë
¸Ä¿ÍÅª¤Ë½ÅÍ×ÅÙ¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÆÃÄ§¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦½¤¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö·¿¡×¤Ç¤Þ¤º¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¹¹ðÈñ1±ß¤¢¤¿¤ê¼ý±×¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Î²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ñÂÎºö¤ÎÃê½Ð¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£¤Ç²òÀâ¤µ¤ì¤¿Ã±²óµ¢Ê¬ÀÏ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤
»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦½¤¤ò¤è¤ê¡ÖÍý²ò¡×¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊý¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¡Ö´¶ÁÛ¡×¤Ï¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤ÊÆâÍÆ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍý²òÎÏ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢¸¦½¤¸å¤ËÂ¨¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸¦½¤¸å¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òµæ¶Ë¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý²ò¤·¤¿ÆâÍÆ¡ÊÆâÍÆÇÄ°®¡áµÒ´Ñ¡Ë¤ò¸À¤¨¤ë¿Í ¢ª ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ç¤¤ë
¤³¤ÎË¡Â§¤Ï¤É¤Î¶È³¦¡¢¤É¤Î¶È¼ï¡¢¤É¤ÎÂ°À¤Ç¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÍý²òÎÏ¡×¤ÏAI»þÂå¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥¹¥¥ë
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¢ª ¸ú²ÌÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¢ª ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤
¢
Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¢ª »Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤
¤³¤ÎË¡Â§¤Ï·è¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¤Î¸½¾ì¤À¤±¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖÍý²òÎÏ¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»þÂå¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Íý²òÎÏ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤¤¤è¤¤¤èAI¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI¤È¤Ï¡¢Artificial Intelligence¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¿Í´Ö¤ÎÃÎÅªÇ½ÎÏ¤òÌÏÊï¤·¤Æ¿äÏÀ¤äÈ½ÃÇ¡¢³Ø½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ChatGPT ¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¸À®AI¡×¤ò»Å»ö¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍý²òÎÏ¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÊÀè¤Û¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ë¤³¤Î1¹Ô¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬À¸À®AI¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¡Ê¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë²óÅú¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¼ÁÌä¤¹¤ë¤«¡×¤¬¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃ×Ì¿Åª¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ë¤âÉÔ²Ä·ç
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶ÈÌ³¤ä¿¦¼ï¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö°ìÅÙ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¡¢ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼Ò²ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç²¿ÅÙ¤«Âç³Ø¤äÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ö²¿¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íý²òÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÊÀè¤Û¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ë¤³¤Î1¹Ô¤ÇÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡Ö»þÂå¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Íý²òÎÏ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Íý²òÎÏ¤Ï°ìÅÙ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð°ìÀ¸»È¤¨¤ë
»ä¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍý²òÎÏ¤ò¶¯¤¯¿ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Íý²òÎÏ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¥¹¥¥ë¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤Èº£Æü¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤°¤ËÍý²òÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²òÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍý²òÎÏ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»È¤¨¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íý²òÎÏ¤È¤ÏÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈ¿ÉüÆ°ºî¡×¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢µ¡³£Åª¤Ë°Åµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íý²òÎÏ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ¬¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡Ê18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉÂµ¤¤ä»ö¸Î¤Ç¤ÎÄ¹´üÎÅÍÜ¤Ê¤É¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤ò½ü¤±¤Ð¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¥¹¥¥ë¤ÏÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ°ºî¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿ÈÂÎ¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÈÌÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¯Îý½¬¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ðËÜÅª¤Ë¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Û
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤¿¡× ¢ª Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ú½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤¨¤ë¡Û
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡× ¢ª Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
Íý²òÎÏ¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë¥¹¥¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÅÙ¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±Ê±ó¤Ë¾è¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¾è¤êÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ä«¤Ç¤âÌë¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë°ìÀ¸¥â¥Î¡×¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼Âô ¿¿ÂÀÏº¡Ê¤Õ¤«¤µ¤ï¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¶µ°é²È
ÆüËÜÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹ç´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Íý³Ø½¤»Î¡Ê¿ô³Ø¡Ë¡£¹ñÆâ½é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¸¡Äê1µéAAAÇ§Äê¼Ô¡£Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤«¤é³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î´ÉÍý¿¦¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê»ØÆ³Ë¡¤Ç¿ô»ú¤äÏÀÍý»×¹Í¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î»×¹Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ä¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶µ°é¸¦½¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÅÐÃÅ¡£SMBC¡¢»°É©UFJ¡¢¤ß¤º¤Û¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç³Ø¤Ê¤ÉÂç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤âÄó·È¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ë¿ô³Ø¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£2018Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤¿¤À1¿Í¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ô³ØÅª»×¹Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥° ÌäÂê²ò·èÎÏ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë48Ìä¡Ù¡ÊPHP¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤±¤ë¤È¤Ä¤Ê¤° ¤³¤ì°Ê¾å¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÏÀÍý»×¹Í¡×¤Î¹ÖµÁ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿ô»ú¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ËÜ¡Ù¡¢¡Ø¿ô³Ø½÷»ÒÃÒ¹á¤¬¶µ¤¨¤ë »Å»ö¤Ç¿ô»ú¤ò»È¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ô³Ø¶µ°é²È ¿¼Âô ¿¿ÂÀÏº¡Ë