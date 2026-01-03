◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

２大会ぶり５２回目の出場で、往路を１０位で折り返した東海大は、８区のロホマン・シュモンにタスキが渡った。

＊ ＊ ＊

ロホマンは２大会連続で試練を味わってきた。

２４年の第１００回大会では当時２年で１０区を担い、１０位でタスキを受けたものの、区間２０位と大苦戦。チームは１つ順位を落とし、１１位でシード権（１０位以内）を逃した。

前回大会の予選会では“悲劇”に見舞われた。重度の熱中症により、残り約５００メートルで急失速。残り５０メートルで転倒し、膝をつきながらゴールを目指したが、残り１０メートルで意識を失い、大会審判が競技を止めた。チームは１４位で落選となり、１２大会連続出場を逃す結果となった。

レース後に大事をとって入院したロホマンは、病院のベッドの上で「４年目は絶対に巻き返します」と両角速監督に伝えたという。２年間分の悔しさをぶつけるべく、ロホマンが満を持して箱根に帰ってきた。