◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

創価大の小池莉希選手(3年)が56分48秒のタイムで6区区間賞に輝きました。

往路8位からのスタートとなった小池選手は序盤から快走を続け、途中まで区間記録を上回るペース。最終的にはわずか1秒及ばなかったものの、前回大会で野村昭夢選手(当時青山学院大4年)がマークした区間記録に迫る好タイムでたすきをつなぎました。

走り終えた小池選手は、6区区間賞について「日頃支えていただいている方に対して、恩返しのできる走りができた」とコメント。

インタビューでは続けて、「この靴を見てほしいです」と創価大カラーである赤と青の靴を手に持ってアピール。「目立ちたい性格なので、この靴で走って区間賞を取れて本当にうれしいです」と、左右で色が異なる靴を履いての快挙を喜びました。

区間新記録まであと1秒まで迫りましたが、「正直あまり狙っている感じではなく、がむしゃらにいった。やっぱり1秒足りないのが、この1秒を削り出せないのが小池莉希だと思う」と冷静に自己分析した小池選手。

そして「もう6区を下りたくないんですけど、もしチャンスがあれば来年はもっとさらにタイムを向上させて走りたい」と力強く意気込みました。

小池選手は1年時から箱根駅伝に出場し、今大会で3年目。1年時は8区で15位、2年時は10区で13位の記録をマークしていましたが、今大会で大きく飛躍しました。