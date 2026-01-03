コスメデコルテの最新美白美容液が最高濃度コウジ酸で進化！1.8X誕生

シミが同じ場所に濃く出たり再発したり…。そんな根深い悩みに寄り添うべく、コスメデコルテの美白ケアシリーズ「ホワイトロジスト」がパワーアップして登場します。2026年1月16日に発売される新作は、メラニン生成の根本（※3）へアプローチする美白有効成分「コウジ酸」を最高濃度（※2）で配合した美容液「1.8X」をはじめ、全3品目8品種。最新研究による透明感ケアが加わり、シミ・くすみの“点”も“面”もしっかりケアしたい大人の肌におすすめです♪

最高濃度コウジ酸の新美容液

シリーズ8代目となる「ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト 1.8X【医薬部外品】」は、通常品の1.8倍（※1）、ブランド内最高濃度（※2）のコウジ酸を配合した美白美容液。

最新の研究知見から見出された「Deep-Aura Optimizer（※4）」を組み合わせ、メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを未然に防ぎます。

独自カプセル「ノニ フュージョン カプセル（※5）」により、高濃度のコウジ酸を安定配合。まろやかでべたつかない使用感も魅力です。香りはシトラスフローラルムスキー。

＜ラインナップ＞

・30mL 19,800円（税込）

・60mL 33,000円（税込）

・60mL＜付けかえ用＞ 32,450円（税込）

キュレルとUVセラムで叶える、ゆらがない潤い透明感スキンケア

選べる2種の美白美容液ライン

軽やかな使用感が好みなら「ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト【医薬部外品】」がおすすめ。

コウジ酸＋Deep-Aura Optimizer（※4）の処方はそのままに、みずみずしさを重視した処方で、高い浸透（※6）感と潤い感のある仕上がり。

季節を問わず使いやすく、美白ケアを習慣として続けたい人にぴったりです。

＜ラインナップ＞

・30mL 13,200円（税込）

・60mL 22,000円（税込）

・60mL＜付けかえ用＞ 21,450円（税込）

速攻集中ケアの美白マスクも進化

人気のシート状美白マスクもリニューアル。「ホワイトロジスト インテンシブ ブライトニングマスク【医薬部外品】」は、マスク従来品比2.5倍（※7）のコウジ酸を配合した美容液をたっぷり含浸し、週1～2回の集中ケアで透明感を速攻チャージできます。

独自カプセル「ノニ フュージョン カプセル（※5）」や高密着の2層シートにより、わずか10分で肌の隅々へ（※6）潤いを届けるスペシャルケア。

形状にもこだわり、1mm単位で調整された切り込みやカーブが顔にぴったりフィットします。

＜ラインナップ＞

・30mL×1枚入 2,420円（税込）

・30mL×6枚入 12,100円（税込）

（※1）ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト比 （※2）自社内において （※4）アスパラサスリネアリスエキス・濃グリセリン（保湿） （※5）4－tert－ブチル－4’－メトキシジベンゾイルメタン・ブドウ種子油 （※6）角層まで （※7）マスク従来品比

シミの根本へ向き合う大人のための新ホワイトロジスト

年齢を重ねるほど気になりやすいシミ・くすみ。今回のホワイトロジストシリーズは、最高濃度（※2）のコウジ酸と最新研究の美容成分を組み合わせることで、“点”と“面”の悩みへ多角的にアプローチします。

さらりと使える定番美容液、濃密な1.8X、美容液レベルのマスクと、ラインで揃えられるのも魅力。乾燥しやすい冬こそ、透明感あふれる肌を叶えるケアを習慣にしてみませんか♡