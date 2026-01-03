『千と千尋の神隠し』なるほど！電車シーンの質問回答 宮崎駿監督「気にもとめない人に限って」
アニメ映画『千と千尋の神隠し』が2日、日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送された。金曜ロードショーの公式Xでは、作品の裏話が明かされ、千尋とカオナシが乗る電車について説明された。
【画像】電車に乗るカオナシなど 公開された『千と千尋の神隠し』名場面カット
物語の印象的なシーンで、Xでは「海原電鉄と呼ばれるこの電車について、宮崎駿監督は次のように話しています。『家や会社のかたわらを走る電車やトラックの行先を気にもとめない人に限って、あの電車は？ってたずねてきます。千尋はそんなことには関心を持てないですよ。目の前で起こっている現実だけでせいいっぱいなんです。あの世界は我々が住む現代の世界と同じように、茫漠とした世界なんです』」と説明。
「茫漠とした＝ぼんやりとしてはっきりしない世界…、電車の中の影のようなキャラクターたちは、千尋が迷い込んだ不思議な世界で暮らす存在のひとつなんですね」と伝えている。
これにファンは「何度も見たのに、見飽きない。そしてこのシーンと曲がたまらなく好きだ」「名シーン、名曲 ジブリ作品の中で一番好き 世界がぼんやりとしているからこそ ピアノの旋律が静かで美しいからこそ 千尋の精神の成長、目の輝きがはっきりとわかる」「なるほどね！」などと反応している。
『千と千尋の神隠し』は、2001年の夏に公開され、公開後は1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円という驚異的なヒットを記録。国民的アニメーション映画と称された。国内だけでなく、世界的にも高い評価を受け、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映画祭の最高賞である金熊賞ほか数多くの賞に輝いた。
2022年には東宝とスタジオジブリがタッグを組み、橋本環奈と上白石萌音の主演で初めて舞台化された。2024年には、川栄李奈、福地桃子を新たに主演に迎え、全国5大都市での再演、初の海外公演としてロンドンで上演され、約30万人を動員。2025年には上海公演を成功させ、2026年1月からは韓国での上演が決定している。
