LE SSERAFIM、アメリカ最大の年越し番組出演 SAKURA＆KAZUHAは日本人初の快挙も
5人組グループ・LE SSERAFIMが2025年12月31日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで開催された『Dick Clark's New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026（以下、New Year’s Rockin’ Eve）』に出演。現地の観客を前にステージを披露した史上初のK-POPガールグループとなり、SAKURAとKAZUHAは、日本人アーティストとして初めて同イベントに出演するという歴史的快挙を成し遂げた。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
LE SSERAFIMは、赤を基調とした衣装で登場し、強烈な印象を与えた。観客の熱い歓声を浴びながら、1st single「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI（Member ver.）」と4th Mini Album『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」のパフォーマンスを披露した。中毒性の高い楽曲にあわせて、観客たちは一緒になって踊りながらステージに夢中になった。
メンバーは、多彩な表現力と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了。「CRAZY」は、昨年開催した初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』にて、世界各地で大合唱を巻き起こしたことで話題を集めた。これを証明するかのように、イントロ音源が流れ始めると、現地の観客の大歓声に包まれた。さらに、圧巻のダンスブレイクは、世界中の視聴者に大きな衝撃と強い印象を残した。
LE SSERAFIMは、司会者のライアン・シークレスト（Ryan Seacrest）とのインタビューで「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです。特に、FEARNOT（ファンネーム）の皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」と感想を述べた。また、この日、タイムズスクエアは、公式SNSにステージ写真とともに「LE SSERAFIMと共にした『Perfect Night』」という投稿を載せた。「Perfect Night」は、LE SSERAFIMが2023年に発表したグローバルヒット曲である。
2025年を華やかに終えたLE SSERAFIMは、2026年の活動に対する世界中からの期待が寄せられている。LE SSERAFIMは、1月31日から2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催する。ソウルアンコール公演は、すでに2公演いずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完売するなど、大きな人気を集めている。
LE SSERAFIMは、赤を基調とした衣装で登場し、強烈な印象を与えた。観客の熱い歓声を浴びながら、1st single「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI（Member ver.）」と4th Mini Album『CRAZY』のタイトル曲「CRAZY」のパフォーマンスを披露した。中毒性の高い楽曲にあわせて、観客たちは一緒になって踊りながらステージに夢中になった。
メンバーは、多彩な表現力と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了。「CRAZY」は、昨年開催した初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』にて、世界各地で大合唱を巻き起こしたことで話題を集めた。これを証明するかのように、イントロ音源が流れ始めると、現地の観客の大歓声に包まれた。さらに、圧巻のダンスブレイクは、世界中の視聴者に大きな衝撃と強い印象を残した。
LE SSERAFIMは、司会者のライアン・シークレスト（Ryan Seacrest）とのインタビューで「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです。特に、FEARNOT（ファンネーム）の皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」と感想を述べた。また、この日、タイムズスクエアは、公式SNSにステージ写真とともに「LE SSERAFIMと共にした『Perfect Night』」という投稿を載せた。「Perfect Night」は、LE SSERAFIMが2023年に発表したグローバルヒット曲である。
2025年を華やかに終えたLE SSERAFIMは、2026年の活動に対する世界中からの期待が寄せられている。LE SSERAFIMは、1月31日から2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催する。ソウルアンコール公演は、すでに2公演いずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完売するなど、大きな人気を集めている。