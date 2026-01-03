¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤Ï¶¦Æ±ÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÉÌ¿¤ÎÁªÊÌ¡É¤À¤Ã¤¿¡©²ð¸î¡¦Ï·Ï·¡¦¸ÉÎ©¡½ÆüËÜ¤ÎÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¸½¼Â
¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤ÎÅÁÀâ¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È»Ä¹ó¤ÊÀÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿Í´Ö¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¿¼¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¸¼Î¤Æ»³¤¬Åê¤²¤«¤±¤ëº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅçÅÄÍµÌ¦»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Æ¤¸¤Þ¤¤¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Â¸¤ÎÁªÂò¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×
¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÏ·¤¤¤¿¿Æ¤ò¼Î¤Æ¤ëÎä¹ó¤Ê¹Ô°Ù¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëÅÁÀâ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»Ä¹ó¤µ¤À¤±¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÂ¸Â³¤ò¤«¤±¤¿¡¢¶ì½Â¤ËËþ¤Á¤¿ÁªÂò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Î¡Ö¿Æ¤¸¤Þ¤¤¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÁÀâ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤òÇØ¤±¤¬¤Á¤Ê¡¢¤·¤«¤·Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡¢Ì¿¤ÎÁªÊÌ¤ä»ñ¸»¤Î¸Â³¦¡¢¤½¤·¤Æ¶¦Æ±ÂÎ¤È¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡¤Î³ëÆ£¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤ÎÅÁÀâ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢µ²ñ¼¤ä±ÖÉÂ¤Ç¶¦Æ±ÂÎÁ´ÂÎ¤¬Â¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁ¤¬¸Ï³é¤·¡¢¿å¤µ¤¨ËþÂ¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬²î»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã¯¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ¾À·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢À¸»º³èÆ°¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤òºÆ·ú¤·¡¢»ÒÂ¹¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î¾Íè¤Î¡Ö´õË¾¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÏ«Æ¯ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬À¸¤»Ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ä¹ó¡×¤ÊÅÁÀâ¤Ï¡Ö¹çÍýÅª¡×È½ÃÇ
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢À¸Â¸³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹çÍýÅª¡×¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢±¸¼Î¤Æ¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÁÀâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤¬¿Æ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ»³¤ËÅÐ¤ê¡¢¿Æ¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¿Æ¤¬»Ò¤Ë¡Öµ¢¤êÆ»¤ËÌÂ¤ï¤Ì¤è¤¦¡¢¾®»Þ¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Î¿¼¤¤¾ð°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¹Ô°Ù¤Î»Ä¹ó¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬¿Æ»ÒÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¿É¤¯Èá¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¤¤¤¿¿Æ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÌ¤Íè¤È»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤Î»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÏ·¤¤¤Ø¤Îº¹ÊÌ¡×¤ä¡ÖÎä¹ó¤Ê´þÏ·¡×¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸Â¸¶¥Áè¤Î¶Ë¸Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÂ¸Â³¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤Ë¸øÅª¤ÊÊ¡»ã¤ä°åÎÅ¤¬Ì¤È¯Ã£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤ÎÆâÉô¤ÇÀ¸Ì¿°Ý»ý¤ÎÁªÊÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ð¸î¤È²ÈÂ²¤Î¸Â³¦
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ÏÊª¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤ÎÅÁÀâ¤¬Åê¤²¤«¤±¤ëº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»ñ¸»¤òÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¸»¤¬¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤·Á¤Ç¡ÖÌ¿¤ÎÁªÊÌ¡×¤òÇ÷¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Î»Ò¤¬¹âÎð¤Î¿Æ¤ò²ð¸î¤¹¤ë¡ÖÏ·Ï·²ð¸î¡×¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ÎÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅªº¤µç¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¸ÉÎ©¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Î°²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²ð¸îÃÏ¹ö¡×¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤±¸¼Î¤Æ»³¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÏ·¸å»ñ¶â¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç²ð¸î¤ËÀìÇ°¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«¿È¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¸¢Íø¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¶¦Æ±ÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀÕÇ¤¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶ì½Â¤ÎÁªÂò¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤ÎÅÁÀâ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¶¦Æ±ÂÎ¡Ê¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¡Ë¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤â½ÅÍ×À¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÁÀâ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë½¸Ìó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡°¦¾ð¤äÍýÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À
¢¸Ä¿Í¤ÎÁ±°Õ¤äÅØÎÏ¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹âÎð¼Ô¤ä²ð¸î¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À
£¹âÎð¼Ô¤Î»ý¤ÄÃÎ·Ã¤ä·Ð¸³¤¬¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÎºÆ³ÎÇ§
¤°ìÊýÅª¤ÊÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤È»Ò¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¡¢Áê¸ß¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À
¡Ö¿Æ¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ë¸Â¾õ¶·¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀè¼ê¤ÎÂÇ¤ÁÊý¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èá·àÅª¤Ê¡Ö´þÏ·¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢ÍýÀ¤È°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ò·òÁ´¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë»î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö±¸¼Î¤Æ»³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤ò¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤±¸¼Î¤Æ»³¡×¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÁÀâ¤¬»ý¤Ä½Å¤¤¶µ·±¤ò¿´¤Ë¤È¤É¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤â»Ò¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤â¡¢¤è¤ê¿Í´Ö¤é¤·¤¯¡¢Âº¸·¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ëÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
