年末年始は、これまで読めなかった記事をまとめてチェックする絶好のタイミングです。そこで今回は、2025年1月から12月の間に配信した読者投稿記事の中から、特に反響が大きかった3本をセレクト。ちょっとしたできごとも捉え方次第で忘れられない面白い体験に変化します。日常を丁寧に見つめてみると、日々の暮らしがより一層輝くかもしれません。

* * * * * * *

その１：趣味がまったく違う義母に…

好みではない備前焼の食器を義母から贈られ、訪問前には食器棚を総入れ替え。義母が旅立ちやっと手放した先は

https://fujinkoron.jp/articles/-/17786

ご紹介するのは、60代の女性からの投稿。亡くなったお義母さんが生前、よく備前焼の食器類をプレゼントしてくれたといいます。

女性はありがたいとは思いつつ、実は白い有田焼が好きで……。

その２：夜間パトロールで…

両親が他界し、ひとりっ子で未婚の私は寂しい独居生活に。母の助言を思い出し、町内会の夜間パトロールに参加してみたら…

https://fujinkoron.jp/articles/-/17934

2本目は福岡県の70代の女性からのお便り。両親が他界し、独居生活になった女性は、初めて町内会の夜間パトロールに参加します。

すると思いがけず会話も弾み、猫好きの人と知り合って……。

その３：子煩悩だった夫がまさか…

90歳女性、戦後に見合い結婚、貧乏所帯から始めた靴屋が繁盛。夫が帰って来なくても「頑張ろう」と思えたのは、子どもたちとお客様がいてくれたから

https://fujinkoron.jp/articles/-/15116

最後は90歳の女性からの投稿。

戦後、見合い結婚した相手と靴屋を営み、貧しいながらも必死に暮らしていましたが、次第に夫の外泊が増え……。

九十有余年の人生を生きた女性の必読のノンフィクションです。

年末年始のうちにチェックをお忘れなく！

以上、2025年1月から12月の間に配信したたくさんの記事の中から、特に反響の大きかった読者投稿の記事を紹介いたしました。

義母がくれた食器、夜間パトロールに参加したら、まさか子煩悩だった夫が……。読者投稿の記事は人生の奥深さを感じさせてくれます。

気になった内容があれば、ぜひ元記事をのぞいてみてください。

あなたの毎日に役立つヒントが、きっと見つかるはずです。