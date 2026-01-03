¡Ö³ÚÅ·¤Ç¡Ø18ÈÖ¡Ù¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Ø¤Î·É°Õ¤È·èÃÇ¡Ä¶Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÍýÍ³
³ÚÅ·¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡£ÆüÊÆ¤Ç¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Ï³ÚÅ·¤Ç¡ÈÇØÈÖ¹æ18¡É¤òÇØÉé¤¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£³ÚÅ·¤Î¡Ö18¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ±µåÃÄ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ïµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Î¶»¤ËÈë¤á¤¿¡ÈÇØÈÖ¹æ18¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÁ°ÅÄ²èÇì¡É¤¬ÉÁ¤¤¤¿³ÚÅ·¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Áー¥Ê¡×
Á°ÅÄ·òÂÀ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×
Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç¤â¡Ö¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÈÖ¹æ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç¡Ö¥¨ー¥¹¡×¤Î¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î±¿Ì¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¹Åç»þÂå¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¡£2007Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¡¢18ÈÖ¤À¤«¤é¡×
¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¹ð¤²¤é¤ì¤¿Á°ÅÄ¤¬ÏµÇâ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¡£1Ç¯ÌÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ÏÆó·³¤Ç¤³¤½ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤ÎÁ°Ç¤¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤È¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢¤³¤ÎÇ¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿º´¡¹²¬¿¿»Ê¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
ºÇ½é¤³¤½¶Ã¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Á°ÅÄ¤Î¶»¤Ë¤Ï¼¡Âè¤Ë»Îµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£18ÈÖ¤òÉÕ¤±¤ÆÆó·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯°ì·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Á°ÅÄ¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¥¨ー¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë9¾¡¤òµó¤²¤ë¤È¡¢10Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹â±ÉÍÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂôÂ¼¾Þ¤ò2²ó¡¢ºÇÂ¿¾¡2²ó¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨3²ó¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶2²ó¤È¡¢¹Åç¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤ò°¦¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡¢Èà¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö18ÈÖ¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇØÈÖ¹æ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÌ¾Á°¤è¤ê¤âÀè¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Âç»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ËÍ¼«¿È¡¢18ÈÖ¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤´¶¤â²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ø18ÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÈÖ¹æ¤À¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤É¤Î¥Áー¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
16Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤È¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¤¿µåÃÄ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈÖ¹æ¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·¤«¤é¡Ö18¡×¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¡£¤½¤ì¤ÏÁ°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÈÅù¤·¤¯½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Î18ÈÖ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÈµåÃÄ¤ÎÊý¤Ë¶¯¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÇØÃæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥Ï¥ó¥«¥ÁÀ¤Âå¡×¤¬Êú¤¯ÅÄÃæ¾Âç¤Ø¤ÎÆ´¤ì
Æ±À¤Âå¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾¤òµó¤²¤¿¤Î¤ÏÁ°ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£PL³Ø±à»þÂå¤Î04Ç¯¡£1983Ç¯¤«¤éÀ¶¸¶ÏÂÇî¤È¤Î¡ÖKK¥³¥ó¥Ó¡×¤Ç¹â¹»Ìîµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Î¼çÀï¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬ÅÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÀ©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢06Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÌÜ¶Ì¡×¤È¤·¤Æ¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤Ç4µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¯¹ë¤ÎËö¡¢³ÚÅ·¤Ë1½äÌÜ¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¹Åç¤«¤éÃ±ÆÈ1½äÌÜ»ØÌ¾¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿Á°ÅÄ¤Ç¤¹¤é¡¢ÅÄÃæ¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÎÀ¤Âå¤ÏÅÄÃæ¤¬¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£Èà¤¬1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø²¶¤â¡ª¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¡£Æ±µéÀ¸¤Ë¤³¤ó¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
³ÚÅ·¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡ÖÀ¤Âå¤Î´é¡×¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é11¾¡¤òµó¤²¿·¿Í²¦¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë¤â9¾¡¡¢3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë13Ç¯¤Ï¡¢º£¤â¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¥·ー¥º¥ó24¾¡ÌµÇÔ¡£µåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·ü¤±¤¿µð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥êー¥ºÂè7Àï¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¾¡¤É¤¤ÎÒöÓ¬¤ò¾å¤²¤¿»Ñ¤Ï¡¢¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥×¥íÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍâÇ¯¤Î14Ç¯¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÅÄÃæ¤ÏÀ¤Âå¤Î´é¤È¤·¤Æ´ú¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡27²ó¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¡£7Ç¯´Ö¤Ç78¾¡¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢21Ç¯¤Ë³ÚÅ·Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ËÌîµå³¦¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£
¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¡£ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤â¡¢³ÚÅ·Éüµ¢¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Çââ»ý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÕÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤Ë¡¢³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÈÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¤Ç»Ä¤·¤¿ÅÁÀâ¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥á¥¸¥ãー¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌ¾Ìç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Áー¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¸·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£ºÆ¤Ó¡Ö³ÚÅ·¤ÎÇØÈÖ¹æ18¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï2013Ç¯¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡ØÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹Åêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³ÚÅ·Éüµ¢1Ç¯ÌÜ¤Î21Ç¯¥·ー¥º¥ó¡£ÅÄÃæ¤Ï¥á¥¸¥ãー¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î¥Ù¥ë¥È¤ä¤ä¹â¤á¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤òÅê¤²¥Õ¥é¥¤¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ò´Þ¤á¡¢¥Çー¥¿¤«¤éÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Éý¹¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤â¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤¿¤¬4¾¡9ÇÔ¤ÈÀ®ÀÓ¤ÏÈ¼¤ï¤º¡¢¤½¤ì¤Ï2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤âÂ³¤¤¤¿¡£4Ç¯´Ö¤Ç20¾¡¡£24Ç¯¤Ï¥·ー¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òÆó·³¤Ç²á¤´¤·¡¢°ì·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï½ªÈ×¤Î1»î¹ç¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¤Î¡Ö18ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤¦·è°Õ¤Èââ»ý
ÅÄÃæ¤Ï¼þ°Ï¤¬Êú¤¯ÍýÁÛ¤ä¸¸ÁÛ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¤´Ö¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀäÂÐ¥¨ー¥¹¤Î¿ê¤¨¤òÃ²¤¡¢ÈóÆñ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¶ìÇº¡¢¿É¤µ¤ÏÁ°ÅÄ¤Ë¤âÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙ¤Î2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¡£
21Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢±¦¤Ò¤¸¤ÎÂ¦Éûð×ÂÓ¤òºÆ·ú¤¹¤ëÂç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«ºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë25Ç¯¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤Ç¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥Êー¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ¶ø¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï¤³¤Î¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾þ¤é¤º¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Ï¥ó¥°¥êーÀº¿À¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¡£¡Ø²ù¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÍèÇ¯°Ê¹ß¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¡Ø¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ìîµå³¦¤Î²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ºÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤È¡¢²ù¤·¤µ¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ·þÅÚ½ÅÍè¤òÀÀ¤¤ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÁ°ÅÄ¡£
°Û¤Ê¤ëÊâ¤ß¤ò·Ð¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¡ÖÇØÈÖ¹æ18¡×¤¬¡¢³ÚÅ·¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Çº¤ßÈ´¤¤¤¿Ëö¤ËÁ°ÅÄ¤¬·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏËÍ¤¬18ÈÖ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÈÝÄêÅª¤ÊÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£¤¹¤°¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÍ¤ÎÌîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤¬ÅÄÃæ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¶Ú¤òÄÌ¤¹¡£
¡Ö³ÚÅ·¤Ç18ÈÖ¡¢ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×
Á°ÅÄ¤¬Áê¼ê¤òÎ¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³ÚÅ·¤Î¡ÖÇØÈÖ¹æ18¡×¤Î³Ê¼°¤ò¹â¤á¤¿ÃË¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿25Ç¯¤ËÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÄÌ»»165¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ëÁ°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÅÄÃæ¤ÎÃ£À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ³¤¤Î©¤Ä¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¡Ù¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¾¯¤·±ó¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤±¤É¡¢200¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¼«¿È¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Á°ÅÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡£Ìîµå¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¼ÂÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇØÉé¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤È¤Ê¤ëµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ»°è¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö³ÚÅ·¤Î18ÈÖ¡×¤òÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Ë¤Ê¤ë――¡£26Ç¯¥·ー¥º¥ó¡£Á°ÅÄ¤¬Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÄ¸ý¸µµÁ