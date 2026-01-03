歌手の工藤静香（55）が、豪華なおせちが並ぶ食卓の様子を公開。フルート奏者の長女、Cocomi（24）はお正月の家族ショットを披露した。

【映像】工藤静香「すんごい豪邸」と話題の自宅＆新年の家族ショット

Instagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを収穫する様子や、それらを使った手料理を紹介している工藤。「すんごい豪邸」「庭がこんなに広いなんて」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

豪華なおせちが並ぶ食卓を公開

2025年の大晦日には、「父は青森、母は北海道出身なので幼い頃からおせちは31日の大晦日からいただいています」と、食卓の様子を公開。次女でモデルのKōki,（22）は「Happy cooking」と、工藤と一緒におせちを作ったことを明かした。

元日にはCocomiが、ストーリーズを更新。「新年の家族写真はありますか？」というファンからのリクエストに応える形で、乾杯をしている家族ショットを披露している。

豪華なおせちの写真にファンからは、「出た！料亭静香！どれもレベチ」「お忙しいのに、手作り。尊敬でしか、ありません」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）