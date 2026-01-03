AIアートキャンバス

Amazonは、初売りセールを1月3日9時から開始した。期間は1月7日23時59分までの5日間。SwitchBot製品もセールになっており、 同日に編集部が確認したところ、フルカラー電子ペーパーを使って絵画やAIアートなどを表示できる「AIアートキャンバス」が15%OFFの21,080円(7.3インチモデル)、「空気清浄機Table」のホワイトモデルが34% OFFの19,800円で販売されている。

他にも、ロボット掃除機、スマートロックなど、スマートライフを彩る製品がセール価格になっており、最大56% OFFで購入できる。

AIアートキャンバス7.3インチ：24,800円→21,080円 15% OFF31.5インチ：249,800円→212,330円 15% OFF 気化式加湿器19,800円→13,860円 30% OFF 空気清浄機Tableホワイト：29,800円→19,800円 34% OFFウォールナット/ナチュラル：32,800円→24,600円 25% OFF CO2センサー7,980円→6,380円 20% OFF お掃除ロボットS10119,820円→52,400円 56% OFF お掃除ロボットS2091,800円→53,800円 42% OFF ロボット掃除機K10+49,800円→24,980円 50% OFF ハブ316,980円→11,980円29%OFF ロックUltra＋顔認証パッド34,980円→27,980円 20% OFF テレビドアホン18,980円→15,980円 16% OFF Hub Mini Matter限定版+Echo Show519,160円→13,761円 28% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください