SwitchBot、フルカラー電子ペーパー採用「AIアートキャンバス」15% OFF。Amazon初売り
Amazonは、初売りセールを1月3日9時から開始した。期間は1月7日23時59分までの5日間。SwitchBot製品もセールになっており、 同日に編集部が確認したところ、フルカラー電子ペーパーを使って絵画やAIアートなどを表示できる「AIアートキャンバス」が15%OFFの21,080円(7.3インチモデル)、「空気清浄機Table」のホワイトモデルが34% OFFの19,800円で販売されている。
他にも、ロボット掃除機、スマートロックなど、スマートライフを彩る製品がセール価格になっており、最大56% OFFで購入できる。
7.3インチ：24,800円→21,080円 15% OFF
31.5インチ：249,800円→212,330円 15% OFF 気化式加湿器
19,800円→13,860円 30% OFF 空気清浄機Table
ホワイト：29,800円→19,800円 34% OFF
ウォールナット/ナチュラル：32,800円→24,600円 25% OFF CO2センサー
7,980円→6,380円 20% OFF お掃除ロボットS10
119,820円→52,400円 56% OFF お掃除ロボットS20
91,800円→53,800円 42% OFF ロボット掃除機K10+
49,800円→24,980円 50% OFF ハブ3
16,980円→11,980円29%OFF ロックUltra＋顔認証パッド
34,980円→27,980円 20% OFF テレビドアホン
18,980円→15,980円 16% OFF Hub Mini Matter限定版+Echo Show5
19,160円→13,761円 28% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください