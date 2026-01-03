人気お笑いトリオ「リンダカラー∞」のりなぴっぴが、初対面のイケメン俳優と観覧車内で急接近。恋する乙女な素顔を覗かせた。

【映像】美人すぎる人気女性芸人がイケメン俳優とキス

2026年1月2日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』が放送された。本番組は「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証するため70年代＆90年代に“タイムトラベル”。時代のファッションとデートで恋をする恋愛番組だ。舞台は横浜。MCを横澤夏子が務め、スタジオゲストにはROIROMの本多大夢と浜川路己が登場した。メンバーはスマホを没収され、連絡手段は公衆電話、写真はフィルムカメラ、移動は紙の地図に頼るというルールのもと、時代を超えたデートに挑む。

1970年代の装いで登場したりなぴっぴは、最初から互いに好印象を抱いたモデルで俳優のいつき（26）と観覧車デートへと進んだ。

夜景が広がる密室の観覧車内で、2人はカプセルトイから出されたミッションに挑む。そこで引き当てたのは、互いの顔を極限まで近づける「鼻キス」という過激なもの。緊張した面持ちでゆっくりと顔を近づけ、鼻先を合わせる2人の姿に、スタジオは「何これ！」「本当に？」「びっくりした」と絶叫。ミッションをクリアした後、りなぴっぴは照れを隠せない様子を見せた。

「喋ってて楽しい」とりなぴっぴを見つめるいつき。そして「俺は理想くらいの人だなと思って」と好意を抱いていたことを伝えた。りなぴっぴは「最高でした。夢のようでした。ギャップなのかな。思っていた人と良い意味で違う人だった」と完全にキュンとした様子を明かしていた。