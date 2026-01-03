さらに実績を積み重ねた“最強女王”が芸能人ポーカー頂上決戦に再び参戦。テレビで活躍する人気者たちに負けず劣らずのオーラで視聴者を魅了した。

【映像】「顔面偏差値高すぎ」ドレス姿の最強ポーカー女王

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

今年、世界最大級のポーカートーナメント「WSOP」女子部門で前人未到の2連覇を成し遂げたプロポーカープレーヤー岡本詩菜も前回大会に続き参戦。しかし前回は芸能人たちのトリッキーなプレーと豪運に翻弄され、まさかの予選敗退に追い込まれた。

リベンジを期す今回は、煌びやかな赤色のドレスで気合十分。予選テーブルBの戦いに登場すると、他の参加者からも「女王」と呼ばれ警戒されるなか颯爽と笑顔で入場した。

視聴者も「顔面偏差値高すぎ」「相変わらず美しい」「しいなさんきた！」と反応。“最強女王”の美貌に酔いしれていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）