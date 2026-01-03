2026Ç¯½Õ¡¢¾åÌî±Ø¤¬¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ªJRÅìÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤äSuicaÏ¢·È¶¯²½¤Ç
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢JR¾åÌî±Ø¤ò¡ÖÊ¸²½¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¤Þ¤Á¡¦ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ØÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë±Ø¶õ´Ö¤òÂçÉý¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBeyond Stations¹½ÁÛ¡×¤Î¥â¥Ç¥ë±Ø¤È¤·¤Æ¡¢±Ø¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÊHUB¡Ë¡×µ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¤¨¤¤Þ¤Á°ìÂÎ¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹©»ö¤¬¿Ê¤à¾åÌî±Ø¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ëµðÂç»ÜÀß¤äÃíÌÜ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÌî±Ø¡¢¤Ê¤ó¤«¥¹¥´¥¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÖÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×
¾åÌî±Ø¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ë¤Þ¤Á¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢¾åÌî±Ø¤ò¡ØÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢±Ø¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×µ¡Ç½¤ò¶¯²½¡£¥¢¡¼¥È¤äÎò»Ë¡¦²¼Ä®¡¦ÅÁÅý·ÝÇ½¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¡¢±Ø¤«¤é¡ÖÊ¸²½ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¡¦Ì¥ÎÏÈ¯¿®¡×¤È¡Ö¤Þ¤Á¤Î²óÍ·¡×¤Î½Û´Ä¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÉñÂæ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯½Õ¡£ÆÃ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÂç²°º¬¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡¢¸÷¡¢²»¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¿·¤·¤¤´Õ¾ÞÂÎ¸³¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥«¤¹¤®¡ª±Ø¥Ê¥«¤Ë¸½¤ì¤ë¡ÖCANVAS¡×¤È¡ÖZERO¡×
µðÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖUENO CANVAS¡×¡ÊÌó75Ö¡Ë
¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÌó75Ö¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖUENO CANVAS¡×¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Åìµþ¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³·¿¶õ´Ö¡ÖUENO ZERO¡×¡ÊÌó225Ö¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡ÖUENO CANVAS¡×¤ò³Ë¤È¤·¤Æ¡¢JRÅìÆüËÜºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÌó225Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¶õ´Ö¡ÖUENO ZERO¡×¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡ØÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò°é¤àµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¹¥¤¤âÅ´Æ»¹¥¤¤âÁ´°÷½¸¹ç¡ª±ØÁ´ÂÎ¤¬ÉñÂæ¤Ø
±ØÁ´ÂÎ¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×ÉñÂæ¤Ë
¡ÖUENO CANVAS¡×¡ÖUENO ZERO¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¤Î»ÜÀß¤â¡ØÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£¡Ö¾åÌî¹¾®Ï©¸ý¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ý¥ì¥¤¥¢¹¾ì¡×¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÇîÊª´Û¤Ø¤ÎÄÌÏ©¤È¤Ê¤ë¡ÖYamanote Line Museum¡Ø¾åÌî±Ø¸ø±à¸ý¡Ù¡×¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ºîÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖCREATIVE HUB UENO ¡Èes¡É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·´´ÀþÃÏ²¼3³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¡Ö¤È¤¤á¤¹¾ì¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥ó¥À¶¶¡×¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖPLATFORM13¡×¤âHUBµ¡Ç½¤Î°ìÉô
2024Ç¯8·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢Á´Ä¹Ìó100m¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¶õ´Ö¡ÖPLATFORM13¡×¤â¡¢HUBµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤ä´Ñ¸÷¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼ÖÎ¾¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎó¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
½¤ÉüÃæ¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
±Ø¹½Æâ¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤â¡¢¼¡Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ½¤Éü¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1951Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ãö·§¸¹°ìÏº»á¤ÎÊÉ²è¡Ô¼«Í³¡Õ¤Ï¡¢¸½ºß½¤Éüºî¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿»³°êÉ×»á¤¬¸¶²è¡¦´Æ½¤¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¡Ô¾¼ÏÂÏ»½½Ç¯½Õ¤Õ¤ëÎ¤¡¦ÆüËÜ¤Î²Ú¡Õ¤â½¤Éüºî¶ÈÃæ¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¿·´´Àþ²þ»¥Æâ¤Ø°ÜÀß¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿È¶á¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Suica¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤â¡ª±Ø¤È³¹¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë
²þ»¥ÄÌ²á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥²¥Ã¥È¡©
2026Ç¯½Õ¤Ë¸þ¤±¡¢À¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡ÖSuica¡×µ¡Ç½Åù¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤¨¤¤Þ¤Á°ìÂÎ¤Î¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¤ÈÊ¸²½ÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Suica¤Ç²þ»¥¤òÄÌ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×Ï¢·È
ÂæÅì¶è¤äÃÏ°è¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¸²½²óÍ·Ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥¥¿¥°¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º®»¨¾õ¶·¤â¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×
¸½ºß¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÅù¤Ç»î¸³±¿ÍÑÃæ¤Îº®»¨¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¤ò´Þ¤á¤¿±Ø¹½ÆâÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÄ¥¡£¡ÖJRÅìÆüËÜ¥¢¥×¥ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î»þ´Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Î¾åÌî¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡õ»ºÄ¾»Ô
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢¡¼¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Þ¥ë¥·¥§¡×ÃÂÀ¸
¾åÌî¡¦ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤ÏË¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â¶¯²½¡£±Ø¹½Æâ¤Î¡ÖJR EAST Travel Service Center¡×¤ò¡Ö¾åÌî¤Îºù¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ëºþ¿·¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤äÊ¸²½»ÜÀß¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¹Êâ¤¡¢¥¢¡¼¥È´Õ¾Þ¡¢¿©Ê¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ÈÌë¤Î¾åÌî¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ê¥¤¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Âç½¸¹ç¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ºÄ¾»Ô¡×
¡ÖËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤â¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ºÄ¾»Ô¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖUENO CANVAS¡×¤Ê¤É¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖUENO ZERO¡×¤ä¡Ö¥Ý¥ì¥¤¥¢¹¾ì¡×¤Ç¤Î»î°û»î¿©¡¢Å´Æ»Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ÇÄ¾Á÷¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ÎÈÎÇä¡¢À¸»º¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òË¤«¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾åÌî±Ø Ê¸²½ÁÏÂ¤HUB¡×³µÍ×
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢JR¾åÌî±Ø¤ò¡ÖBeyond Stations¹½ÁÛ¡×¤Î¥â¥Ç¥ë±Ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÊ¸²½ÁÏÂ¤HUB¡Ù¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2026Ç¯½Õ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÊHUB¡Ë¡×µ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Ò¤È¡×¤È¡Ö¤Þ¤Á¡×¡¦¡ÖÃÏ°è¡×¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤ÏJRÅìÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖUENO CANVAS¡×¡ÊÌó75Ö¡Ë¤È¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¶õ´Ö¡ÖUENO ZERO¡×¡ÊÌó225Ö¡Ë¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Suicaµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê°ÜÆ°¡¦Ê¸²½ÂÎ¸³¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
