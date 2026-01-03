気象庁によりますと、四国地方ではきょう（３日）昼前にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

【画像をみる】大雪がUターンラッシュに直撃か 3日（土）～８日（木）にかけて3時間ごとの雪雨シミュレーション

四国地方は冬型の気圧配置となっており、四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。

［雪の実況］

３日５時現在の積雪の深さ（速報値）

愛媛県 久万高原町久万 ３センチ

徳島県 三好市西祖谷 １７センチ

［雪の予想］

３日昼前にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 １センチ

山地 ５センチ

となっています。

また、雪と雨のシミレーションをみると日本海側を中心に大雪が予想されるエリアがあり、正月のUターンなど移動する際には注意が必要です。

【画像①】はきょう（３日）午前8時半気象衛星ひまわりの画像です。

雪と雨のシミレーションをみる

３日（土）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像②～⑥】

４日（日）雪と雨のシミレーションをみる

４日（日）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像⑦～⑭】

５日（月）雪と雨のシミレーションをみる

５日（月）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像⑮～㉒】

６日（火）雪と雨のシミレーションをみる

６日（火）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像㉓～㉚】

７日（水）雪と雨のシミレーションをみる

７日（水）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像㉛～㊳】

８日（木）雪と雨のシミレーションをみる

８日（木）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像㊴～㊺】

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報をみる【画像㊻～55】