【新春寒波】四国地方 きょう（３日）昼前にかけて平地でも大雪のおそれ 交通障害に注意【気象庁 雪雨シミュレーション/3日・午前10時更新】
気象庁によりますと、四国地方ではきょう（３日）昼前にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。
四国地方は冬型の気圧配置となっており、四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下６度以下の強い寒気が流れ込んでいます。
［雪の実況］
３日５時現在の積雪の深さ（速報値）
愛媛県 久万高原町久万 ３センチ
徳島県 三好市西祖谷 １７センチ
［雪の予想］
３日昼前にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
平地 １センチ
山地 ５センチ
となっています。
また、雪と雨のシミレーションをみると日本海側を中心に大雪が予想されるエリアがあり、正月のUターンなど移動する際には注意が必要です。
