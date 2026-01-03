2026年、AI相場のゲームチェンジを示す意外な本命銘柄 [大山季之の米国株マーケット・ビュー] ＜新春特別企画＞
◆25年相場を動かした３つのファクター
昨年の米国株市場を総括すると、3つのファクターが思い浮かぶ。1つ目は「K字回復」で、ワニの口が開いた時のようにトレンドが二極化し、その傾向が進んだ年だったということだ。二極化は年初のトランプ大統領の就任からスタートして、1年を通して米国経済では富裕層と低中所得者層、株式市場ではAI（人工知能）関連のハイテク銘柄とそれ以外の銘柄の格差が拡大している。
2つ目は言うまでもなく、トランプ関税だ。関税によって物価高が進むのではないかと懸念されたのだが、結果としてそれほどの混乱は生じなかった。４月の株価暴落以降、株式市場は持ち直し、二極化が進んでいるとはいえ消費動向も堅調に推移している。経済指標で見てもPPI（生産者物価指数）は上昇しているが、企業がリストラや効率化によってコストを吸収したことで、CPI（消費者物価指数）は当初想定されたほどには上昇していない。これはひとえに、企業がサプライチェーン間でコストを負担し合い、ある程度、消費者への価格転嫁を抑えてきたことによる。半面、その弊害が表れ始めたのが労働市場だ。11月の失業率が2021年9月以来の高水準となる4.6％まで上昇し、大手ハイテクやコンサルティング企業の大規模リストラが報じられるなど、市場の想定以上に悪化している。
3つ目は「３年目のAI相場」だ。1月の「ディープシーク・ショック」による調整後、4月のトランプ関税とそれ以降のいわゆる「TACOトレード」を経て上昇基調に戻り、9月からは高騰局面に入った。結局、1年を通してみれば、相変わらずAI相場の熱気は冷めていない。主要指数の推移を見ても、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は年初来の上昇率が40％を超え、15％超のS&P500種指数を大きく上回っている（12月29日時点）。
では26年の米国株市場はどのような動きを見せていくのだろうか。昨年同様にAI銘柄を中心とした上昇相場が続くのか。ここで興味深いのは、エヌビディア 、アップル 、マイクロソフト 、アルファベット 、アマゾン・ドット・コム 、メタ・プラットフォームズ 、テスラ の「マグニフィセント・セブン（M7）」と、それ以外のS&P500構成銘柄493社（S＆P493）のEPS（1株当たり純利益）成長率の予測データだ。
いま、市場関係者のコンセンサスによると、M7のEPS成長率は25年の約21％から26年には約19％へと減速する見通しになっている。一方、S&P493は25年の約7%から26年には約11%へと上昇すると予測されている。つまり、依然としてM７のEPS成長率は高いが、来年は減速する可能性があるのだ。半面、M7以外の企業は、前年の伸び率以上に成長すると見られている。この予測から見て取れるのは、ここ数年にわたりAI関連のハイテク主力銘柄に集中してきた利益が、来年以降、それ以外の企業にも分散し始める兆しが現れているのではないかということだ。注目すべきはM7以外の企業なのだ。
年末にかけ、ハイテク株の影響が少ないダウ工業株30種平均もしっかりしていたし、主要指数と比べて出遅れていた中小型株指数のラッセル2000も、12月11日に史上最高値を更新した。昨年のようなトランプ大統領就任といった大きなトピックはないが、米国全体の景況感は決して悪くなく、例えハイテク株が減速したとしても、米国株全体を見れば、M7以外の企業の確かな利益成長などもあって、明るいトレンドが続くというのがいまのマーケットの見方なのだ。