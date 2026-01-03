全国のコンビニの数が頭打ち状態となっている。人口が減少する中、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートの大手3社は新たな顧客を発掘しようと攻めの姿勢をとる。生き残りをかけた個性的な戦略とその意図を取材した。（経済部 山下莉紗）

■「飽和状態」のコンビニ 個性で勝負

私たちの生活に欠かせないコンビニエンスストア。2025年11月に初めて5万6000店舗を超えた（日本フランチャイズチェーン協会・コンビニエンスストア統計調査より）。だが、5万5000店舗を超えたのは8年前。新規出店は伸び悩んでいて「飽和状態」と言える。人口減少の中、コンビニはこれからどう生き残っていくのか。大手の戦略は三社三様。しかし裏を返せば、それぞれの個性が強く出てきそうだ。

■“できたて”にとことんこだわるセブン-イレブン

現在、全国におよそ2万1800店舗(2025年11月現在)を持つ最大手のセブン-イレブン。食品スーパーのような品揃えの店舗から、オフィスビルや学校の中の小規模店舗まで、さまざまな形態がある。

運営するセブン＆アイ・ホールディングスは2025年8月、2030年度までに、すでにある5000以上の店舗に対し、レイアウト変更や新設備の導入などで3000億円を投資すると発表した。

そのメインは“できたて”への投資だ。これまでにも、メロンパンやクロワッサンなどを店内で焼き上げる「セブンカフェベーカリー」や、従来のコーヒーマシンのように紅茶が抽出できる「セブンカフェ ティー」を導入するなど“できたて”商品を次々と打ち出してきたセブン-イレブン。2025年11月には、冷凍ラーメンを高温・高圧の蒸気で解凍し専門店の味を目指す“できたて麺”の実証実験も行っていくと発表。今後も様々な“できたて”商品の検証を行っていくという。

できたてにこだわる理由を担当者は「コロナ禍以降、できたての温かい商品へのニーズが高まっているため」と話す。外食産業がデリバリーに力を入れる中、コンビニならではの距離的な近さを生かし、ニーズに応えていきたいという。

セブン-イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は「一過性の取り組みではなく、店舗の収益構造も変えうる可能性を持つ」と期待を寄せる。

ただ、導入には従業員のオペレーションが増えることも想定される。セブンは、省力化や省人化の取り組みも並行して行うことで負荷を減らせるよう対応するとしている。

■「買い物困難」の救世主めざすローソン

ローソンは、大阪府池田市に2026年夏、「ハッピー・ローソンタウン」と銘打った“街”をつくると発表した。新たにオープンする店舗を中心に、地域の活性化や防災拠点を整備する構想で、2030年までに全国100カ所で同様の展開を目指すとしている。

特徴的なのは、その場所だ。新規出店する池田市伏尾台地域は1970年代にニュータウンとして開発された戸建てが連なる団地だ。高齢化が深刻となっていて、坂の上にあることから、大型のスーパーや市役所へ行くのに車が欠かせない土地だという。

店舗には、従来のコンビニの品揃えに加え、生鮮品や冷凍食品、日用品などをそろえ、日常の買い物ニーズを取り込みたい考えだ。また、阪急百貨店などを運営するエイチ・ツー・オー リテイリングが製造する惣菜なども販売。さらに、カフェスペースや、通信や電気、ガスなど生活の困りごとを相談できるオンラインサービスなどを備えることで、住人が交流できる場所にしたいという。

そこには、近年進めてきた店舗改革と過疎地への出店経験が生かされている。ローソンはコロナ禍以降、「日常使いできる店」を目指してきた。日用品として無印良品の商品を取り扱ったり冷凍食品の取り扱いを強化したりすると同時に、北海道や和歌山県などの過疎地へ出店し、小上がり和室のようなイートインスペースを設けるなどして、コンビニ自体を地域住民の寄り合い所のような存在にしてきた。

竹増貞信社長は、ニュータウンは、過疎化や地方創生の課題の縮図になっているとして、KDDIと進めるテクノロジーなども活用しながら活気ある街に生まれ変わらせたいとしている。

■コンビニで特別な“体験”！？ファミリーマート

一方、ファミリーマートが注力するのは店舗での“体験”だ。「推し活」や「体験消費」といった消費行動の広がりを背景に、キャラクターコンテンツなどのIP（知的財産）の活用を強化し、エンタメサービスを提供していくと発表した。アニメのキャラクターやご当地スポーツチームの選手などを装飾した「ラッピング店舗」の拡大や、複合コピー機を活用して個人クリエイターがイラスト作品を販売できるサービスなどを行っていく。

「ラッピング店舗」では、道路などに面する窓だけではなく、店内にも装飾を施す。同じコンテンツでラッピングされた複数の店舗を巡るスタンプラリーの実施や、店舗限定のオリジナルグッズの販売など、その店舗でしか出来ない体験を増やしていく。

さらに、一部店舗で導入しているカプセルトイやクレーンゲームなどの設置を今後、国内およそ3分の1にあたる5000店舗まで広げていく方針で、新たな来店のきっかけにしたい考えだ。

細見研介社長は「デジタルサイネージ（店内のモニター）やアプリを含めて、コンテンツを発信するためのインフラを直近5年間で整えてきた」とし、「リアルのインフラにIPで味付けをしていくフェーズに入ってきた」と語る。

■コンビニの“個性”専門家は…

各社が個性的な戦略を打ち出す背景を、小売業界に詳しい流通アナリストの渡辺広明氏は、人手不足によって導入が進んだセルフレジと、小型スーパーやドラッグストアなどの台頭にあると分析する。

セルフレジの普及により接客に割かれる時間が減り、ワンオペでも店舗を運営しやすくなったことで、こだわりの店内調理をする時間が生まれ、従業員の少ない過疎地へも出店がしやすくなった。また、小型スーパーやドラッグストアが増え、画一的で安い商品が手に入りやすくなったことで、コンビニは、プライベートブランドの展開を強化するとともに、価格競争を避けるためにも、付加価値のある商品や消費者がわくわくする商品を打ち出すことで勝負していくしかなくなっているという。

「今後は、店舗数を活かした商品開発をしていくことで、価格以上の価値ある商品や店舗を目指す方向になる」と渡辺氏は話す。

飽和状態の中で「次の形」を模索するコンビニ。あなたの近所のコンビニも、これまでと様変わりしていくかもしれない。