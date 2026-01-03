アフリカ選手権のグループステージ(GS)はE・F組の最終節計4試合が行われ、全組が終了。ノックアウトステージに進出する16チームが出そろいました。

GSからは各組の上位2チームに加え、各組3位の上位4チームがノックアウトステージに進出します。

E組ではアルジェリアが赤道ギニア相手に前半だけで3ゴールをあげて勝利。ワールドカップへも出場する同国が、GSを無傷の3連勝で首位通過しました。

E組のもう1試合では、2試合を終えてともに勝ち点3としていたブルキナファソとスーダンが直接対決。この試合をブルキナファソが2-0で制し、2位でのGS突破を決めました。

F組のガボンとコートジボワールの1戦は壮絶な打ち合いに。ガボンが2点を先行しましたが、前半に1点を返したコートジボワールが試合終了間際に2ゴール。逆転勝利でGSを1位通過しました。

もう1試合はカメルーンがモザンビークに2-1で勝利し、GSを2位で通過しています。

GSの戦いがすべて終了した結果、各組3位の上位4チームはベナン、スーダン、モザンビーク、タンザニアに。ノックアウトステージへと駒を進めています。

＜グループステージ第3戦結果＞

◆E組

アルジェリア 3-1 赤道ギニア

ブルキナファソ 2-0 スーダン

◆F組

コートジボワール 3-2 ガボン

カメルーン 2-1 モザンビーク

＜ノックアウトステージ 1回戦対戦カード＞セネガル - スーダンマリ - チュニジアモロッコ - タンザニア南アフリカ - カメルーンエジプト - ベナンナイジェリア - モザンビークアルジェリア - コンゴ民主共和国コートジボワール - ブルキナファソ