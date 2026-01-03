「着回し力抜群」「驚きのお値段！」【しまむら】大人可愛い♡「高見えスカート」

冬コーデにマンネリを感じてきたとき、新しいアイテムを加えるのが一番の近道。気軽にプラスワンできるアイテムを探すなら【しまむら】が頼りになります。今回ピックアップしたのは、おしゃれなしまラーたちがゲットした、大人女性にぴったりの「ナロースカート」。きれいめなデザインで高見えが狙えて、スタイルアップも叶えてくれるかも。もちろんお値段も見逃せないポイント。旬度の高いコーデ術と合わせてご紹介します。

やわらか素材で女性らしさアップ

【しまむら】「TT*YUUシャギーNSK」\2,420（税込）

ふわっと柔らかな素材感とナチュラルな色味が魅力のナロースカート。無地アイテムながらも立体感のある生地で季節感を演出できるアイテムです。ストンと落ちるシルエットで体のラインを拾いすぎず、上品な雰囲気を引き寄せます。プチプラアイテムを使った淡色コーデを発信している@chii_150cmさんは「とても合わせやすくて着回し力抜群」とコメントしており、使い勝手も良さそうです。

甘さ控えめなチェック柄スカート

【しまむら】「チェックスエポンナローSK」\1,089（税込）

@chii_150cmさんが「驚きのお値段」と紹介しているのが、このチェック柄スカート。落ち着いたトーンの配色で、やわらかなムードが漂います。ひとクセありの斜めチェック柄も着映えに貢献。「着心地も良くシワにもなりにくくて最高 」と絶賛している破格アイテムは、見つけたら即ゲットがおすすめ。

