ちょっかいを出したことで、微笑ましいニャンプロを始めた子猫の兄弟。あまりにも可愛らしい姿に、心奪われる視聴者さんが続出しています！

話題となった投稿は記事執筆時点で8万回再生を突破し、「最高にかわいい！」「可愛い♡天使のようだ」「反則！癒されたぁ」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃん猫が兄弟猫にちょっかいを出した結果…思わず頬が緩む『可愛すぎる光景』】

ママに見守られながら

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、プロレスごっこを始めた子猫の兄弟と、優しく見守るママ猫チャロちゃんの姿。最初に登場したのは、ゴールド系の毛色の子猫です。

投稿主さんをじっと見つめてきたかと思うと、前足でちょんちょんとタッチして去っていったという子猫。どうやらお部屋の探検中だったようで、チャロちゃんも後をついて見守ってくれていたといいます。

可愛すぎるニャンプロ

一方、サークルテントの入り口の前には、ブラウン系の子猫の姿が。あんよが短くて入れないようにも、ただ遊んでいるだけにも見えますが、子猫は投稿主さんのちょっかいも気にせずにジタバタ。そこへ、探検中だった子猫がやって来たといいます。

すると、一緒に遊ぼうと誘うようにサークルの前にいた子猫にちょっかいを出し始めたそうで、兄弟ニャンプロがスタート！ふたりは短い前足をパタパタと動かしたりキックをしたり、開脚した体勢になったり。様々な可愛らしい姿に、思わず頬が緩んでしまいます。

じゃれ合いと喧嘩どっち？

子供たちが激しめのニャンプロを繰り広げている横では、チャロちゃんが投稿主さんに撫でてもらい、ママはしばしの休憩タイムへ。そして、再び子猫たちに視線を戻すと、プロレスごっこは続いていたそうで…。

まるで抱きついているような微笑ましいニャンプロをしていたかと思いきや、取っ組み合いのような荒々しいニャンプロまで。投稿主さんにもじゃれてるのか喧嘩なのかわからなかったとのことですが、なんだかんだ仲良しなふたりの姿は、見ているだけでほっこり癒されますね。

投稿には「本当にかわいいですね！！」「コロンコロン転がりまくってかわいいなー」「まるで喧嘩ごっこしてるみたい！」「私が見たものの中で一番可愛いです…」「どっちも超キャワイ過ぎる」「癒しをありがとう」など、国内外から多くの絶賛コメントが寄せられることとなりました。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、猫さん一家の日常の様子が投稿されています。子育てに奮闘するチャロちゃんの姿や、子猫たちの生まれて間もない姿からすくすくと成長していく様子なども、観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。