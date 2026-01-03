【W杯イヤー開幕】日本中が歓喜した稲本の左足、中村俊輔を襲った悲運…W杯名場面「日本代表激闘録」

〈W杯イヤーの幕が開いた。現在の「森保ジャパン」は世界最速で北中米W杯出場を決め、昨年10月の親善試合ではブラジルに勝利するなど、その強さは世界も認めるところだ。しかし、日本代表がこのレベルに至るまでには、それを支えてきた過去の先人たちの戦いの記録があった。W杯を現地取材してきたライター・元川悦子氏が激闘の歴史を振り返る〉

‘26年北中米ワールドカップ（以下、W杯）優勝を本気で目指しているサッカー日本代表。今回は「オランダ」「チュニジア」「ウクライナ・スウェーデン・ポーランド・アルバニアの勝者」と同組に入った。オランダの名門・アヤックス入りが決まったばかりの冨安健洋は、

「個人的には欧州の国との方がやりやすいし、読める部分がある」

と自信をのぞかせた。実際に森保ジャパンには日本サッカー界の悲願である「W杯ベスト８進出」への大きな期待感がある。これまでも日本代表は何度もこの壁に挑み、跳ね返されてきた。森保ジャパンの躍進を期待する意味でも、改めて、先人たちが築いてきた「戦いの記録」を振り返りたい。

初出場となった’98年フランス大会

日本が初めて大舞台に参戦した’98年フランスW杯当時は”オール国内組”の陣容だった。中田英寿が大会後にペルージャへ赴き、日本人プレーヤーの欧州移籍の道を切り開いたものの、全体的には国際経験がまだまだ不足していた。

それを象徴したのが本大会での3戦全敗だ。岡田武史監督（現JFA副会長）率いる日本はアルゼンチン、クロアチア、ジャマイカと同組。「1勝1敗1分でグループ突破」という目標を掲げて強豪国に挑んでいった。アルゼンチン、クロアチア戦ともに粘り強い戦いは見せたが、前者はガブリエル・バティストゥータ、後者はダボール・シュケルというスーパースターに1点を奪われて連敗。その時点で早くも敗退が決まってしまった。

そんな状況でも「ジャマイカなら勝てるだろう」という楽観論が根強かった。リヨンのジェルラン競技場に集結した日本人サポーターの多くが日本のW杯初勝利を見られると期待した。が、中南米の強国はたやすい相手ではなかった。前半39分と後半9分にセオドア・ウイットモアに2ゴールを奪われ、勝ち点3が遠のいていく。後半30分に中山雅史（沼津前監督）が骨折した状態で1点を返したものの、W杯1勝のハードルは高かった。

そこで未来への希望となったのが、後半34分から登場した18歳・小野伸二（Jリーグ特任理事）だ。登場するや否や、相手を華麗なテクニックで相手をまた抜き。もう1枚をかわして左足を一閃。ミドルシュートをお見舞いしたのだ。

「同点に追いつくつもりで入りました」

と目をぎらつかせた若武者の存在が日本にとっては救いとなったのは間違いない。「小野たちの世代が中心になれば日本はW杯で勝てるようになるのではないか」と思わせたのは紛れもない事実だ。

‘98年秋にはフィリップ・トルシエ監督が就任。’02年日韓W杯で史上初のベスト16進出という成果を残すことに成功する。大会前には10番候補だった中村俊輔（横浜FCコーチ）を外すなど物議を醸す行動も少なくなかったが、宮本恒靖（JFA会長）、柳沢敦（鹿島コーチ）、戸田和幸（解説者）、小野ら25歳以下を主軸に据えたチーム編成で躍進したことは特筆すべき点だ。

その筆頭が稲本潤一（川崎育成部コーチ）だろう。6万人超の埼玉スタジアムが青一色に染まる中、初戦・ベルギー戦ではトルシエが”ビッグベイビー”と名付けたボランチが躍動する。1−1で迎えた後半23分、自身のボール奪取から柳沢に預け、リターンを受け、DFを一気に抜き去り、左足で豪快な一撃をお見舞いした。この瞬間の埼玉の地鳴りのような大歓声は24年近い年月が経過した今も頭から離れない。

稲本はベルギー戦に続いてロシア戦でもゴール。史上初の1大会2得点という偉業を果たした。この記録に並んでいるのは、本田圭佑、乾貴士（清水）、堂安律（フランクフルト）の3人だけ。なぜか全員が関西人であり、うち3人がガンバ大阪アカデミー出身という奇妙な因縁もあるが、稲本の残した爪痕は圧倒的。日本を訪れた外国人記者から、

「イナモトについて教えてくれ」

と連日、お願いされたことも懐かしい記憶である。

最強と謳われた「ジーコジャパン」の惨敗

続く‘06年ドイツW杯は、トルシエが抜擢して’02年に結果を出した主力が円熟期を迎えるということで、史上最高の結果が期待された。ジーコ（鹿島アドバイザー）率いる日本代表人気も高く、W杯に向けた福島・Jヴィレッジでの一時合宿には連日1万人超の熱狂的ファンが詰めかけたほど。大会直前のドイツとのテストマッチでもあと一歩で白星というところまで追い込み、「このまま行けばベスト８以上もあり得る」という見方さえあった。

ところが、日本は初戦・オーストラリア戦で1点をリードしながら、終盤の3失点で衝撃的な逆転負けを喫してしまう。このショックはあまりにも大きく、チーム全体の歯車が狂った。続くクロアチア戦も勝ち切れず、最後のブラジル戦は玉田圭司（名古屋コーチ）が得意の左45度から先制点を挙げたものの、逆に相手の本気度が上がり、最終的には1−4で粉砕された。

敗退が決まったドルトムントのヴェストファーレン・スタジアム（現シグナル・イドゥナ・パルク）で中田英寿が大の字でピッチに寝ころび、涙を流した姿が多くの人々の記憶に残ったのは間違いないが、筆者にとってはエースナンバー10をつけて夢に見た大舞台に初めて参戦した中村俊輔の苦渋の様子の方がより印象的だった。

中村はオーストラリア戦でラッキーな形で1点を奪い、W杯得点者に名を残すことには成功したが、大会を通じて原因不明の体調不良に陥り、パフォーマンスが上がり切らなかった。ブラジル戦前日の取材ゾーンでも、

「ホテルのバスダブにお湯を張ったり、換気をよくしたりと、いつも海外遠征時にやっているルーティンは全てやったし、コンディションには細心の注意を払ったのに、ずっと微熱が続いた」

と実情を明かした。ジーコも全てが終わった後、「中村は肉体的な問題があって、残念だが力を発揮できなかった」と話したが、‘02年日韓W杯落選の憂き目に遭ったこの男が絶好調だったら、日本の結果も変わっていたかもしれない。19年経った今もそのことが大いに悔やまれる。

メンタル怪物・本田圭佑が明かした本音

その中村とは対照的に、W杯になるとピークを合わせてくるのが本田圭佑。この男がスターダムにのし上がったのが‘10年南アフリカW杯だ。イビチャ・オシム監督の急病を受け、2度目の登板となった岡田武史監督の”奇策”によって大会直前に1トップに抜擢された金髪の背番号18は、初戦・カメルーン戦で値千金のヘディング弾。これで日本に勝ち点3をもたらした。

続くオランダ戦を0−1で落とし、迎えた3戦目のデンマーク戦の前半17分。本田が左足直接FKゴールをお見舞いし、1点をリードする。この後、遠藤保仁（ガンバ大阪コーチ）も同じく直接FKを決め、岡崎慎司（バサラマインツ監督）もダメ押し点をゲット。大会前は空中分解そうになったチームがグループ1位通過というV字回復を遂げたのである。

ご存じの通り、ラウンド16・パラグアイ戦はPK決着となり、3番手の駒野友一が外して日本は敗れ去ったが、本田圭佑のインパクトがあまりにも強かったのは間違いない。

「多くの人が批判してくれたことに僕は感謝しています。批判してくれる人がいなかったら、ここまでも来れたかどうかも分からない。ガッカリした人もいるかもしれないけど、真剣に応援してくれた人には『ありがとう』と言いたいです」

こういった歯に衣着せぬ物言いができる大胆不敵さが本田圭佑の魅力。怪物的なメンタルを持つ人間が出現してきたことで、日本代表はまた1つ上のステージ行きそうな予感を漂わせた。それが4度目W杯の大きな成果だったのかもしれない。