「食費が高すぎる」と文句を言う夫に【その理由】を突きつけると → 夫の反応が『予想外』だった

家計管理には、数字だけでは分からない「努力」や「工夫」があるものです。特に食費は、状況によって増減が激しいときもあり、管理しづらいですよね。今回は、筆者の友人が家計に関するエピソードを聞かせてくれました。

夫の何気ない一言にカチン

我が家では私が家計簿をつけ、月末に夫へ共有しています。

ある日、夫が家計簿を眺めながら「最近、食費高くない？」と何気なく言ってきました。





料理中だった私は、思わずフライパンを持つ手を止め、夫を真顔で見返しました。

献立を考え、底値をチェックし、栄養バランスまで計算しているのは誰だと思っているの？



しかも今は物価高。



現場の苦労も知らず、数字だけで判断されることに怒りが込み上げたのです。

レシートに隠された真実

夫はさらに、「買い出しの金額が高い日があるけど、計画性がないんじゃない？ どうせお菓子とか買ってるんでしょ」と、完全に“知らない側”の意見をぶつけてきました。

的外れな指摘に、私は黙ってレシートの束を突きつけました。



特売日にまとめ買いをし、下味冷凍までして節約しているのに……計画性がない？ 誰が？

やがて、しばらくレシートを凝視していた夫が、ポツリと漏らしました。



「調味料って、こんなに高いんだな」

そう、月に何度か食費が高額になっている日は、調味料の補充日だったのです。