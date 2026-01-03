朝のやわらかな光が差し込む部屋で、二度寝に入ったモフモフの猫さん。そのすぐそばで、小さな人影がそっと動き出します。何気ない朝のワンシーンですが、その行動があまりにも優しく、思わず胸がきゅっとなる人が続出。投稿は記事執筆時点で11.4万再生を突破し、「幼いのにこの優しさは感動です」「何回も見てしまいます」といった声が寄せられています。いったい、何が起きたのでしょうか？

二度寝中の猫さんに、そっと近づいてきた妹ちゃん

Instagramアカウント「ウィロー/サイベリアン(siberian)♀」に投稿されたのは、サイベリアンの女の子・ウィローさんと、人間の「妹」ちゃんの穏やかな朝の様子です。

この日、朝の光を浴びながら気持ちよさそうに横たわり、二度寝タイムに突入していたウィローさん。そこへ妹ちゃんが、ブランケットを抱えてやってきたのだそう。どうやら、眠っているウィローさんにかけてあげたい様子だったんだとか。

猫さんが寒くないように…

妹ちゃんは、ウィローさんの体に向けてブランケットを広げますが、最初は足元に少しかかるだけ。それでもそのままにせず、もう一度ブランケットを持ち上げてかけ直します。今度は体全体を、ふわっと包み込むことに成功。

さらに妹ちゃんは、足元まできちんとかかっているか視線で確認し、小さな手で引っぱりながら肩のあたりまで整えてあげていたのだとか。その仕草からは、妹ちゃんがこれまでに受けてきた「たくさんの優しさ」が伝わってくるようです。

実は冷感ブランケットだった！

ブランケットをかけ終えると、妹ちゃんはどこか満足げな足取りで立ち去っていきます。その間、ウィローさんは目をぱっちり開け、じっと待っていた様子。投稿主さんによると、実はこのブランケットは「ひんやり冷感タイプ」だったそう。

寒い朝に冷感……という意外な事実に、実はウィローさんは気づいていたのかも。それでもじっと動かず、妹ちゃんの優しさを受け取っていたのでしょう。とはいえ、毛量たっぷりのウィローさんには、実は冷感ぐらいがちょうどよかったのかもしれません。

寒い朝の温かいふたりの様子は4000件以上の高評価を獲得し、「モフモフのヌッコに、むちむちの子供…どっちも可愛い」「優しい♡と思ったら冷感ブランケットなんですねw」「猫ちゃんとも仲良しで朝から癒されました」など、多くの反響が寄せられています。

Instagramアカウント「ウィロー/サイベリアン(siberian)♀」では、猫と人間のきょうだいが仲良く暮らす、心温まる日常が投稿されています。何気ないひとコマに、そっと優しさを思い出させてくれるアカウントです。

