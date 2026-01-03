登録者数1600万人超の大人気YouTuber・はじめしゃちょーが1日、自身のSNSで第1子誕生を報告した。



【写真】愛娘にミルクをあげるはじめしゃちょー おめめぱっちりのべっぴんさん！

自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、「赤ちゃんが生まれました！」と発表した。母子共に健康で、女の子であることも公表。「ウチの子が一番可愛いです」と溺愛ぶりもみせていた。同日にX（旧ツイッター）では「はじめしゃちょーパパになりました」と題して、赤ちゃんを抱える写真を投稿した。



はじめしゃちょーは2025年8月に一般女性との結婚を発表していた。発表から約4カ月での出産とあって、ネット上では一部で疑問の声が上がっていた。



それらの声に対応するように、はじめしゃちょーはXで「プロポーズ、結婚、妊娠、出産 全ての時系列も分からないのに色々憶測で喋ってる人が多くてすごいなwwwwwwww」と反応。「テキトーな事言い過ぎて訴えてられないように気をつけてくださいね！」と注意喚起もしていた。



（よろず～ニュース編集部）