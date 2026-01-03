◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ３回戦 鹿島学園（茨城）４―１堀越（東京Ａ）（２日、駒沢陸上競技場）

３大会ぶり１２度目の出場の鹿島学園が、３大会連続７度目の出場の堀越を４―１で下し、１７大会ぶりの８強進出を決めた。

前半３２分に鹿島学園のＦＷ内海心太郎（２年）が１回戦以来となる先制点を決めるも、同３４分に堀越のＤＦ横尾瑛人（３年）がすぐさま同点ゴールを決めて、前半は１―１で折り返した。

再びスコアが動いたのは後半２５分、エリア内のハンドで鹿島学園がＰＫを獲得するとＤＦ清水朔玖（さく、３年）が２試合連続でＰＫを決めて勝ち越しに成功。さらに同３３分に内海が追加点を決めると、同３６分には裏に抜け出した酒井束颯（つかさ、３年）が４点目を決めて試合を決めた。

１７大会ぶりの８強進出に、鈴木雅人監督は「勝ててよかったです。それが全てです。１試合多くて疲れもあったが、子どもたちが躍動してくれた。この選手権期間中に子どもたちが大きく成長している。この会場の雰囲気で力が湧いてきたり、いつも焦ってしまう選手が冷静沈着だったり、この舞台で成長しているなと改めて感じた」とたたえた。

２０２５年のサッカー界は、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が優勝＆昇格を達成。さらに全日本大学サッカー選手権大会では筑波大が優勝するなど“茨城旋風”が巻き起こったが、高校サッカーも続けとばかりに躍進が続く。指揮官も「茨城に風が吹いているんじゃないかなと。そんな気がしています。２０２６年になりましたが、風が吹いているんじゃないかなと思い、背中を押してもらっている気がします」と笑みを浮かべた。

１回戦は新田（愛媛）に７―０で勝利し、２回戦は金沢学院大付に１―０。３戦で１２得点１失点と全員攻撃全員守備を体現するサッカーを見せている。過去最高成績は２００８年度の４強で、１９８０年の古河一以来、４５年ぶりとなる県勢Ｖへ期待も高まるが、指揮官は「子どもたちも『日本一』と言っているんですけど、まずは目の前の試合を一つひとつ大切に準備をして戦っていくことによって、見えてくるものがあると思うので、足元を見ながら一歩、一歩を固めながら突き進んでいけたら」と引き締める。４日の準々決勝では興国（大阪）と対戦する。