モデルでタレントの溝端葵（24）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「2026年！！！！！！！ あけましておめでとうございます！」とあいさつし、水色ビキニ水着姿の表紙を披露。「1月5日発売の週プレ、表紙巻頭です！ 新年から嬉しいご報告ができて幸せですハート 今年もよろしくお願いします！」と伝えた。

また、年末の別投稿では「2025年ありがとうございました！ 今まで載せきれなかったオフショットたちです！」とし、水着ショットなどをアップ。真っ赤なビキニ水着を着た胸元ドアップショットや、ビーチでのオレンジ色ビキニ水着姿で砂にまみれた笑顔ショットなど、数々の水着カットを披露した。

さらに「sejuに所属し、3月に週プレからグラビアデビュー、始めたばかりの私がこんなにもたくさんの表紙を飾れるとは思ってもいませんでした。様々なことにチャレンジでき、充実した一年を過ごすことができました！ 応援してくださっている皆さんのおかげです！ 本当にありがとうございます！ 2026年も感謝の気持ちを持って、精一杯頑張っていくので、応援よろしくお願いします！」と思いを明かした。

ファンやフォロワーからも「ガールパワー最高」「BEAUTIFUL SEXY BODY」「かわいすぎ」「かわいいセクシー」「たまらん」「個人的には今年のグラビア界でMVPです」「2026のエース」などのコメントが寄せられている。

溝端は大阪府出身。TikTokの動画投稿で注目を浴び、今年に入ってグラビアに初挑戦し、3月に発売した初のデジタル写真集「ガチでブレイクする5秒前」が大ヒット。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。趣味は岩盤浴、サウナ、そば屋巡り。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。身長163センチ。