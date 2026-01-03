◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。

山下りの6区（20.8キロ）で創価大の小池莉希（3年）が56分48秒で区間賞を獲得した。従来の記録は前回大会の野村昭夢（青学大）の56分47秒で、わずかに1秒届かなかったが、区間歴代2位に輝いた。

SNSでは「創価の小池選手凄いわ！」「創価の小池選手えっっぐ」「とんでもない記録だ」「めちゃくちゃいい走りだった」「まだ3年生だし、来年も夢あるな」などの声が上がった。

さらに、たすきをつないだ後の小池の振る舞いに注目する声も。山下りの6区ではゴール後に倒れ込む選手も多い中、小池は両手でガッツポーズをし、チームメートと抱き合い、しっかりとした足取りで歩いた。

「創価の小池くんはあのタイム出した後に元気過ぎて化け物だろw」「アレだけの記録でもケロっとしてる」」「偉い記録なのに走り終わった後に余裕なのやばいな」「走り終わった後もピンピンしてる」「6区走り終わってあそこまで平然としてる人初めて見た」などの声が上がった。