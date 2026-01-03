歌手で俳優の福山雅治が２日、ＴＢＳ系「ニノなのに新春ＳＰ」に出演。高校時代の激モテエピソードを披露した。

番組では、福山のさまざまな都市伝説を検証。その中で、高校時代に「バス停に立っていただけなのにバスが傾いた」というものがあった。

福山は「女子校があって、僕が通っている高校もあって。ぼくはバス停にいて、女子高生の方を乗せたバスが必ず止まる」という状況。「女子高生の方が歩道にいる僕を見るために、歩道側に寄ってくる。バスが傾いてしまって、傾いたままバスは出発」といい、これには二宮和也も「嘘だ〜」と信じず。

福山は「僕も嘘だと思ってた」と笑い、「朝の生放送でその話をして、うそでしょ？となる。そしたら、わかりました、生放送だから聞いてみましょう、証言できる方がいたら番組に送って下さいと。そしたら来たんです、当時の女子高生。『傾いてました』って」と当時を知る女性から、証言も得ていると胸を張った。

当時について「正直、バスの方は見られない。みんなすごい手を振ってくれる。ずっとバスを見られず、次に来るバスを見ていた」といい「女子高生達はいいことを言いますよ。『福山くんは私たちを見ていない。明日を見ている』って」といって笑わせていた。