格闘技のBreakingDown（ブレイキングダウン）でリポーターを務めるグラビアアイドルの小島みゆ（32）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

紺色のランジェリー姿でベッドに寝転びながら、ワッフルを口に加えた写真をアップし、「2025年 私にとって駆け上がる年であり努力してきたことに花が咲いたり本厄でありながら皆さまのおかげでとても幸せな1年でした」と振り返り、「みんなで良い年にしよう！2026年もよろしくお願いします！」とつづった。

また、別の投稿では緑色のひもビキニ水着姿でサングラスをかけたショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「この世で1番美しい」「かわいすぎです」「スタイル抜群サイコー」「セクシーすぎ」「すげぇ」などのコメントが寄せられている。

小島は静岡・藤枝市出身。16年にクラウドファンディングで目標額に達し、DVD「はつみゆ」を初リリースしてグラビアデビュー。同年、格闘技Krushの「Krushガールズ」に加入。17年には紺野栞、うさまりあとYouTubeグループ「あんらぶ気分」を結成。20年からの2年間は格闘技K−1の「K−1ガールズ」として「ハイスペックな勝利の女神」のキャッチコピーで活動。現在は格闘技BreakingDownでリポーターも務める。趣味は格闘技観戦、ゲームなど。特技は漫画や似顔絵などのイラスト。JFA東京都サッカー協会4級審判員免許、乗馬ライセンス5級の資格を持つ。身長161センチ。血液型A。