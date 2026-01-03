今年3月に開催が迫った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて、韓国メディアは侍ジャパンを「一枚上手」と位置付け、最大のライバルは台湾になるだろうと報じた。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は3日までに「日本は認める、事実上『諦めモード』が現実的な選択肢だろう…事実上の決勝戦は『台湾戦』だ」と見出しを付け、1次ラウンド突破の鍵は台湾になるだろうと記した。

韓国代表は前回2023年大会まで3大会連続で1次ラウンド敗退を喫するなど、近年は国際大会で苦戦を強いられている。それでも今大会はブレーブス・金河成（キム・ハソン）ジ、ャイアンツ・李政厚（イ・ジョンフ）、ドジャース・金慧成（キム・ヘソン）らMLB組が出場を熱望している他、メジャー通算78勝のベテラン左腕・柳賢振（リュ・ヒョンジン＝ハンファ）も代表合宿に招集されており、出場が濃厚とみられていることから「今大会は最後の希望を抱く機会だ」と淡い期待を寄せている。

ただ、今大会、米国代表は主将のヤンキース・ジャッジをはじめ、25年サイ・ヤング賞コンビのタイガース・スクバル、パイレーツ・スキーンズなど「史上最強」の戦力を揃えて世界一を狙っており、侍ジャパンも大谷翔平の参戦が決定しており「すぐに優勝を語るのは時期尚早かもしれない。ひとまず最初の目標は明確だ。グループリーグを突破してアメリカへ行くことだ」とまずは1次ラウンド突破が目標と冷静に現在地を見据えた。

韓国代表は1次ラウンドで侍ジャパンと同じC組に入っており、台湾、チェコ、オーストラリアを加えた5チームのうち、上位2チームがアメリカで行われる準々決勝に進むことができる。

スポーツ朝鮮は「結局は台湾だ。チェコに負ければ荷物をまとめるのが妥当だ。オーストラリアは決して侮れないチームだが、戦力的には勝てる」と戦力を分析。その上で「日本は冷静に見ても、我々より一枚上手だ。大谷、山本などが出場すれば、数枚上手だと言っても過言ではない」と戦力的に侍ジャパンは数レベル上と認めた。

だからこそ「プライドをかけて日韓戦に全力を尽くすのか、それとも相手を認めて力を温存し、事実上の決戦相手である台湾戦に『オールイン』するのかはリュ・ジヒョン監督の選択だ」と代表監督がどのような戦術を採るかに注目。3月の1次ラウンドは7日に侍ジャパンと対戦し、翌8日に台湾戦が控えていることから「最悪のシナリオは、日本戦に勝とうと総力戦を展開した結果、試合には負けて力だけ消耗し、台湾戦で崩れてしまうことだ。投手起用などにおいて徹底した計画が必要に見える」と1次ラウンド突破には日本戦の勝利を諦め、台湾戦に全力を尽くすのが現実路線と結論付けた。