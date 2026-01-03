グラビアアイドルの藍野りな（24）が2日、自身のインスタグラムを更新。を投稿した。

「お正月の空気って、少しだけ心が静かになる気がする」と花柄の着物に金色の帯を締めたショットを公開。「今年は、焦らず、無理せず、大切なものを大切にできたらいいな。新しい一年も、応援してくれる人たちを大切にしながら、自分の歩幅で進んでいきます。そっと見守ってもらえたら嬉しいです。そして、自分のことも大切にしながら、少しずつ素敵な女性になっていけたらいいな」と新年の思いをつづった。

また、別の投稿では、鮮やかな赤を基調とした着物姿で馬と寄り添う“午（うま）年ショット”を披露。池の脇でピンク色を基調とした花柄着物姿も加えた。

さらに、胸元を大胆に露出したトップスを着た部屋のオフショットもアップ。「お餅、過去記録更新しそうです お正月太りするフラグ」と明かした。

ファンやフォロワーからも「縁起のいい写真」「着物姿も美しい」「エレガント」「かわちい」「実家に馬いるの？？」などのコメントが寄せられた。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。