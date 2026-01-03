どっちも一長一短？

一般的に路面の舗装は主にアスファルトが使われますが、コンクリート舗装のところもあります。白っぽく見える道路の多くがこれです。なぜふたつの舗装を使い分けるのでしょうか。

【どっちだ…？】これが「コンクリートと見紛うアスファルトの道路」驚愕の全貌です

道路での使用例は圧倒的にアスファルトの方が多くなっています。それは加工が容易だからです。まず違うのが硬化時間。コンクリートの場合硬くなるまで最短で24時間を要し、クルマが走行できる強度に達するまでには3日ほどかかりますが、アスファルトの方は最短5時間で済むので、舗装や修理の際に迅速な工事が可能です。

また柔らかいため修繕も簡単で、静音性があり、コンクリート舗装に比べて安価で済みます。一方で、衝撃が加わり続けると、ひび割れや大きな亀裂が生じやすいという欠点はあります。

ではアスファルトより初期費用もかかり、加工も困難ではあるコンクリートは、なぜ使われるのでしょうか。コンクリートの強みは耐久性の高さです。このため、容易に通行止めができないトンネルや、大型車が多い高速道路などで使用されることがあります。そうした場所では、コストが高いかわりに20年は持つと言われているコンクリート路面が真価を発揮します。

また、路面が白色で反射しやすいので、照明などの電気代節約や路面温度の上昇を防ぐという利点もあるようです。

ほかにもコンクリート舗装が昔から使用されている場所として、勾配が急な坂道などが挙げられます。こうした坂道では、ドーナツ状のへこみが作られたコンクリート路面が舗装されています。これは、そこを通る車両などがスリップしないためです。

なお、歩道に関しては車道よりもコンクリート系舗装の使用頻度が高くなっています。例えば、陸上競技場のウレタン舗装のように赤や青系の色で着色されている比較的柔らかめな路面を見かけることがありますが、ここではコンクリートから粗骨材を抜いたモルタルに、樹脂性の混和剤を混ぜた「樹脂モルタル」が舗装に使われています。

ほかにも、路面に敷き詰めるブロック状の舗装材である「インターロッキングブロック」についてもコンクリートを使用したものとなっています。

このように歩道でコンクリートが多用されるのは、景観を良くするほかに、水はけがいい、歩道の方がクルマの重量による損傷などを気にしなくていいので、インターロッキングブロックを敷き詰めることで工期を短縮できるといった理由があります。