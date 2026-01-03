かつて「おせちもいいけど、カレーもね」というＣＭがありましたが、そのカレーライスのお供として親しまれている「福神漬け」。あなたは「ふくじんづけ」と読みますか？それとも「ふくしんづけ」と読みますか？

実は、この漬物の読み方には興味深い地域差があるのです。金沢大学の加藤和夫名誉教授が、「福神漬け」の読み方の地域差について紹介します。

「福神漬け」は明治10年代に東京の山田屋（現・酒悦）によって開発されました。もともと大根、なす、かぶ、うり、しそ、れんこん、なた豆などの7種類の野菜を材料としていたことから、七福神に見立てて、幕末から明治中期にかけての作家・編集者であった梅亭金鷲（ばいてい・きんが）が命名したとされています。

命名の由来とされる「七福神」の読みは「しちふくじん」であることから、「福神漬け」の「福神」も「ふくじん」と読むのが自然に思えますが、全国を見渡すと「ふくしんづけ」と読む地域も確かに存在するのです。

全国的な分布状況

加藤名誉教授は、日本経済新聞社のNIKKEI NETというサイトに掲載されていたVOTEによるアンケート調査結果を参考に、「福神漬け」の読み方の地域差について解説しています。

全国的には、一部の道府県を除いて「ふくじんづけ」が明らかに多数派であることがわかりましたが「ふくしんづけ」と呼ぶ地域も確認できます。特に注目すべきは沖縄県で、回答者全員が「ふくしんづけ」と答えていることです。

沖縄以外で「ふくしんづけ」が圧倒的に優勢なのは、北陸の富山県と四国の香川県・高知県です。また、「ふくしんづけ」が優勢な（「ふくじんづけ」よりやや多い）のは、北海道、石川県、奈良県、和歌山県、愛媛県となっています。

興味深いのは、「ふくじんづけ」と「ふくしんづけ」が拮抗している地域が、滋賀県・奈良県・和歌山県を除く近畿地方と中国地方の岡山県・広島県、四国地方の徳島県に比較的まとまって見られることです。

なぜ地域差が生まれたのか

全国的に多数派であり、明治時代に東京で生まれた「ふくじんづけ」という読み方に対して、なぜ「福神」という漢字を「ふくしん」と読む言い方が生まれ、このような地域差が生じたのかについては、明確な理由はわかっていないようです。

加藤名誉教授は、「肉まん」と「豚まん」の地域差のように、「肉」という言葉が東日本では豚肉を、西日本では牛肉を指すという食文化の違いから生まれた地域差とは異なり、「福神漬け」の読み方の違いは、地域性と結びつけることが難しいと指摘しています。

東京で生まれた漬物の名前である「ふくじんづけ」に対抗して、近畿地方で新たに「ふくしんづけ」が生まれたのでしょうか。この疑問に対する明確な答えは、現時点では得られそうにありません。

食べ物の呼び名の地域差には、その土地の文化や歴史を反映している場合もありますが、「福神漬け」の読み方の違いは、それが生まれた理由ははっきりしないものの、日本の食文化の多様性を示す一例と言えるでしょう。

加藤和夫

福井県生まれ。言語学者。金沢大学名誉教授。北陸の方言について長年研究。ＭＲＯラジオ あさダッシュ！内コーナー「ねたのたね」で、方言や日本語に関する様々な話題を発信している。

※ＭＲＯラジオ「あさダッシュ！」コーナー「ねたのたね」より再構成